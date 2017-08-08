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Жителя Курильска, стоявшего четвертым в очереди на жилье, отодвигали в списке 65 раз

Жителя Курильска, стоявшего четвертым в очереди на жилье, отодвигали в списке 65 раз

Это длилось три с половиной года

Жителю Курильска три с половиной года не давали муниципальное жилье. Он имел № 4 в очереди, но вперед него пропустили больше 60 человек. Его же очередь почти не подвинулась. Он обратился в прокуратуру Курильского района.

Как оказалось, автор заявления – работник муниципального предприятия. По закону, у таких сотрудников есть преимущество при заключении договоров найма муниципального жилья. Однако с момента, когда он встал в очередь – 1 января 2014 года – он сдвинулся в списке ровно на одну позицию, став номером 3. За это же время муниципальное жилье получили 65 других людей. Более того, он находился в списке тех людей, кто нуждается в жилье. Шестьдесят пять «счастливчиков» в таком списке даже не состояли.

Прокуратура внесла представление главе администрации Курильска. Сейчас, по данным представителей закона, решается вопрос о выделении заявителю жилья. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:43 +2
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Комментарии
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:50
Блин, не в собственность, не на выкуп даже. А просто на проживание - и то жилья человек не дождался!
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+3
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 11:58 Отредактированно сегодня, в 11:59
Пушной северный зверёк какой-то. А разбираться, искать виновных, увольнять, не? Хорошо хоть премию не дали главе администрации Курильска. Куда катится это всё вообще? Кто были те 60 счастливчиков, которых протащили вперёд, чьи-то родственники? Может быть их вперёд за взятку вытащили?
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+4
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:05
В Южном Жилищную политику проверить не мешает. Причем не просто так для галочки, а объективно, скурпулезно и все!!!!сторонне.
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 12:18
Vings, И не только там, а везде...
Я подавала заявление на улучшение жилой площади, когда ещё и в очереди никого не было, а потом, откуда не возьмись, столько желающих стало......
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:27
MARBLE, Знаете, я очень обрадовалась, когда была новость, что людям вместо направления такое-то такое-то ЖСК стали давать что-то вроде сертификатов. То чтоу нас программы были равно вступлению в ЖСК, то это просто аут. На мой взгляд, то МКД больше прав дает и соответственно спокойствия людям. Хотя бы то, что договор долевого участия регистрируется в регистрационной и цена не пересматривается. Квартиру как пай/долю при ДДУ продать стороннему лицу таким распорядителями как правление ЖСК, то миссин импозибл.
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 12:44
Vings, После того, как в советское время люди купили жильё, а в период приХватизации им сказали, что оно не ваше и вам надо приватизировать его, только после этого оно будет вашим, я не верю никаким сертификатам и этой власти перестройки: жулик на жулике, семь пятниц на неделе, одним словом - МММ...
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0
Еще 2 комментария
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 15:29
А скольких людей так отшили, которые может быть уже и умерли не дождавшись жилья. Государственная очередь, что пенсия - никто ничего не знает и знать не собирается.
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