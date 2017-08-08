Жителя Курильска, стоявшего четвертым в очереди на жилье, отодвигали в списке 65 раз

Жителю Курильска три с половиной года не давали муниципальное жилье. Он имел № 4 в очереди, но вперед него пропустили больше 60 человек. Его же очередь почти не подвинулась. Он обратился в прокуратуру Курильского района.

Как оказалось, автор заявления – работник муниципального предприятия. По закону, у таких сотрудников есть преимущество при заключении договоров найма муниципального жилья. Однако с момента, когда он встал в очередь – 1 января 2014 года – он сдвинулся в списке ровно на одну позицию, став номером 3. За это же время муниципальное жилье получили 65 других людей. Более того, он находился в списке тех людей, кто нуждается в жилье. Шестьдесят пять «счастливчиков» в таком списке даже не состояли.

Прокуратура внесла представление главе администрации Курильска. Сейчас, по данным представителей закона, решается вопрос о выделении заявителю жилья.