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Девушка и пенсионерка попали под колеса авто в один день
Сибдепо

Девушка и пенсионерка попали под колеса авто в один день

ДТП произошли в Холмске и Южно-Сахалинске

11 августа примерно в 07:50 43 – летний водитель автомобиля Toyota Carina двигался в западном направлении по улице Емельянова в Южно – Сахалинске. В районе дома № 23, по предварительным данным, он совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 24 – летняя девушка получила телесные повреждения.

В тот же день примерно в 12:40 64 – летний водитель автомобиля Toyota Hiace двигался в восточном направлении по улице Морской в городе Холмске. В районе дома № 14, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 71 – летняя женщина, пешеход получила телесные повреждения.

По данным фактам проводятся проверки.

Источник: УГИБДД Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:35 +1
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 12:22
Скорейшей поправки здоровья пострадавшим
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:48
Нет, но светлое ж время, белый день! Куда несутся, не видя никого, кроме себя?
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+5
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:59
Скорейшего выздоровления потерпевшим
. Если сели за руль,так смотрите на дорогу и соблюдайте ПДД!
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0
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