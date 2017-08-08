Девушка и пенсионерка попали под колеса авто в один день

Сибдепо

11 августа примерно в 07:50 43 – летний водитель автомобиля Toyota Carina двигался в западном направлении по улице Емельянова в Южно – Сахалинске. В районе дома № 23, по предварительным данным, он совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 24 – летняя девушка получила телесные повреждения.

В тот же день примерно в 12:40 64 – летний водитель автомобиля Toyota Hiace двигался в восточном направлении по улице Морской в городе Холмске. В районе дома № 14, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 71 – летняя женщина, пешеход получила телесные повреждения.

По данным фактам проводятся проверки.

Источник: УГИБДД Сахалинской области