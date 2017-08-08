В Южно-Сахалинске военнослужащего лишили прав за вождение в пьяном виде
Кроме того, он оштрафован на 30 тыс. рублей
В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В судебном заседании нарушивший ПДД свою вину не признал.
Как сообщают в южно-сахалинском гарнизонном военном суде, изучив все материалы дела, выслушав показания военнослужащего, инспекторов и свидетелей, суд посчитал установленным факт управления автомобилем в нетрезвом виде.
Военнослужащему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.