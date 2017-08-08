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В Южно-Сахалинске военнослужащего лишили прав за вождение в пьяном виде
ЯСИА

В Южно-Сахалинске военнослужащего лишили прав за вождение в пьяном виде

Кроме того, он оштрафован на 30 тыс. рублей

В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании нарушивший ПДД свою вину не признал.

Как сообщают в южно-сахалинском гарнизонном военном суде, изучив все материалы дела, выслушав показания военнослужащего, инспекторов и свидетелей, суд посчитал установленным факт управления автомобилем в нетрезвом виде.

Военнослужащему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:44 +4
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Комментарии
DartVictor
Написано сегодня, в 12:48
хорошо,хоть,не на танке ехал
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+5
Andrey2017
Написано сегодня, в 12:53
Самое обидное для него это то, что его уволят. Есть соответствующая директива Командующего Округа.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:07
Andrey2017, его кто-то силой сажал за руль с признаками АО? Обидно, но сам виноват
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+8
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:01
Может поймет что синим за руль лучше не садиться.
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0
Hana
Написано сегодня, в 14:38
В чем уникальность дела? Ранее военных за это не лишали?
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0
Яночка
Написано сегодня, в 14:45
В Хомутово, очень часто ездят пьяные военные по выходным.
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0
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