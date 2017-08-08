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В субботу в Южно-Сахалинске будут бесплатно раздавать вещи

В субботу в Южно-Сахалинске будут бесплатно раздавать вещи

На несколько часов откроется фримаркет

В субботу, 19 августа, в Южно-Сахалинске на несколько часов откроется фримаркет. Одни участники будут отдавать ненужные вещи, другие – их брать или меняться.

Название «фримаркет» – в переводе на русский язык бесплатный рынок – говорит само за себя. В этот раз Центр молодежных инициатив приурочил его к началу нового учебного года. Это мероприятие, в ходе которого люди могут отдать даром ставшие ненужными вещи или обменять их на другие.

На фримаркет принимаются любые предметы: канцелярские принадлежности, одежда и обувь, игрушки, предметы быта. Организаторы отмечают, что вещи должны быть новыми или бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.

Мероприятие пройдет 19 августа с 12 до 16 часов по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 263Б. Вещи же принимают уже сейчас в рабочее время. Как и где это сделать, готовы ответить по телефону (4242) 73-34-23.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:47 +1
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 13:10
Прям чудеса.... Смотрите не передеритесь...
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0
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 13:11
9 августа?
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 13:14 Отредактированно сегодня, в 13:15
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+1
Яночка
Написано сегодня, в 13:59
Исправьте, в субботу 9 на 19 в начале текста.
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+2
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