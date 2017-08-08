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Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден

Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден

Мужчина, никого не предупредив, улетал в Москву

В Южно-Сахалинске найден 27-летний Дмитрий Александрович Тращенко.

Напомним, он должен был отправиться на вахту на север в конце июля, но туда не приехал. Мужчина остался в Южно-Сахалинске. Последний раз он разговаривал с близкими 30 июля. После этого перестал выходить на связь. 

Мать пришла к нему домой, но сына там не было. В квартире остались все вещи мужчины, в том числе и разряженный сотовый телефон. Не было только самого Дмитрия Тращенко и его документов.

В настоящее время мужчина вернулся домой. Выяснилось, что он, никого не предупредив, улетал в Москву, откуда на днях вернулся.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:16 +2
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Комментарии
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 12:19
детский сад "Козюлька"(((.Это не мужчина..это малолетний пацан,в голове у которого наверное просто не все дома...
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+15
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:16
Ogonek, ОН не обязан не перед кем, отчитываться. он уже взрослый.... а мама его истереку подняла на пустом месте.
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+1
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 13:24
(князь) Вельзевул, МАМА-ЭТО МАМА.И она имеет полное право переживать за своего сына,что она и сделала.Взрослый ,а ума нет.Потому что заставил переживать самого близкого человека.
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+13
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:27
Ogonek, маме делать не чего, как ходить и контролировать сына. чем он там занимается.
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0
Еще 12 комментариев
Nato4ka
Написано сегодня, в 12:20
Ну как так можно??!
Представляю что мать пережила за это время.
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+8
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jkmu Online
Написано сегодня, в 12:21
Дурень прям!!!1Ну разве эта поездка дороже нерв матери???!!!Ну неужели так сложно было предупредить маму?????Дурак прям какой-то ...а вот с виду даже и не скажешь
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+6
SonyI
Написано сегодня, в 12:40
jkmu, Внешность обманчива)))
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 12:22
Красавчик, что скажешь...
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+4
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 12:27
Олень, мозгов нет! О матери не думает совсем
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+10
SonyI
Написано сегодня, в 12:27
Ума нет-считай калека! Эгоист конченный!
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+4
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 12:28
Остановите-Диме надо выйти.....
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+6
S.V.
Написано сегодня, в 12:35
Год потеряшек прям...Хоть этот нашёлся...а девчёнку дурёху нашли,которая загуляла?...
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+1
Online
Devil1985 Online
Написано сегодня, в 12:38
За хлебушком наверно летал
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+3
SonyI
Написано сегодня, в 12:41
Devil1985, Может за мозгами?))
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+3
Online
Devil1985 Online
Написано сегодня, в 12:46
SonyI, врядли
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+1
Online
Devil1985 Online
Написано сегодня, в 12:40
Случай помню,знакомый в Ногликах вышел за хлебом в магазин,на следующий день проснулся в Южно-Сахалинске
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+8
leksoos13
Написано сегодня, в 13:15
Devil1985, машина времени?
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+3
Online
Devil1985 Online
Написано сегодня, в 13:17
leksoos13, да да
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+2
Online
Alena... Online
Написано сегодня, в 15:46
Devil1985, ??????
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0
Еще 1 комментарий
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 13:58
Чет раньше не замечалось за Димосом таких пируэтов. Может на вахтах лампочку встряхнул. Всегда серьезным парнем был.
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0
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Artefakt Online
Написано сегодня, в 14:08
Что то странно, если ключи и документы дома, то как он билет покупал?
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0
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Artefakt Online
Написано сегодня, в 14:08
А блин, не так прочитал.
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0
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:30
Люди задумаетесь почему он так сделал..этому есть свой ответ.. ответ таков: мама постоянно его контролирует. и не чего не позволяет делать.а он уже взрослый он сам хочет принемать решение . а не идти на поводу у своих родителей.. мама не может понять, что надо его уже отпустить из под своего крыла..
Уважаемые минусовики... 2 минуса это 1 плюс.
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0
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 14:46 Отредактированно сегодня, в 14:49
(князь) Вельзевул, прочитала...Вы наверное хорошо знаете эту ситуацию...Да это проблема...Многим мамам кажется,что ее МАЛЫШ,еще совсем ребенок.Это называется "гиперопека".Родители обязаны заботиться о своих детях, защищать их и оберегать.Многие родители не понимают ,что не смогут жить вечно и что их чадам рано или поздно придется жить самостоятельно.Очень жаль,что мама этого парня не заметила,как сын вырос.Сама мама троих взрослых сыновей.Но так поступать,как он тоже нельзя.Он мог бы этим поступком просто "убить ее".Ему нужно разговаривать с ней,объяснять,что он уже взрослый,но не таким способом доказывать это..Это-ребячество..
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0
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:50
Ogonek, такие мамы не понимают...
МАМА: Я сказала нет и всё. и не каких больше разговоров.
а вы думаете почему сын не живет с родителями? всё из-за этого давление.
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0
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 15:16
(князь) Вельзевул, остается посочувствовать и маме и сыну,но осуждать ее,за то что она стала его искать,ни один из нас не имеет право.
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