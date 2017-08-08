Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Мужчина, никого не предупредив, улетал в Москву
В Южно-Сахалинске найден 27-летний Дмитрий Александрович Тращенко.
Напомним, он должен был отправиться на вахту на север в конце июля, но туда не приехал. Мужчина остался в Южно-Сахалинске. Последний раз он разговаривал с близкими 30 июля. После этого перестал выходить на связь.
Мать пришла к нему домой, но сына там не было. В квартире остались все вещи мужчины, в том числе и разряженный сотовый телефон. Не было только самого Дмитрия Тращенко и его документов.
В настоящее время мужчина вернулся домой. Выяснилось, что он, никого не предупредив, улетал в Москву, откуда на днях вернулся.
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Представляю что мать пережила за это время.
Уважаемые минусовики... 2 минуса это 1 плюс.
МАМА: Я сказала нет и всё. и не каких больше разговоров.
а вы думаете почему сын не живет с родителями? всё из-за этого давление.