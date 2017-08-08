Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден

В Южно-Сахалинске найден 27-летний Дмитрий Александрович Тращенко.

Напомним, он должен был отправиться на вахту на север в конце июля, но туда не приехал. Мужчина остался в Южно-Сахалинске. Последний раз он разговаривал с близкими 30 июля. После этого перестал выходить на связь.

Мать пришла к нему домой, но сына там не было. В квартире остались все вещи мужчины, в том числе и разряженный сотовый телефон. Не было только самого Дмитрия Тращенко и его документов.

В настоящее время мужчина вернулся домой. Выяснилось, что он, никого не предупредив, улетал в Москву, откуда на днях вернулся.