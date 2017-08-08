Подозреваемого в совершении преступления разыскивает полиция Южно-Сахалинска
Если вы знаете, где находится Жасурбек Дониержон Угли Хошимов , сообщите об этом
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает подозреваемого в совершении преступления 23-летнего гражданина Узбекистана.
Если вы знаете, где находится Жасурбек Дониержон Угли Хошимов, сообщите об этом: 789-405, 789-648, 789-421.
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нет никакой сложности во-первых ограничить вьезд их сюда...а во-вторых,принять закон,регламентирующий депортацию на родину за счёт самого гастрбайтера,либо его родных,нет действительно никакой сложности,проблема в силе воли и духа руководства области.