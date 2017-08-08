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Подозреваемого в совершении преступления разыскивает полиция Южно-Сахалинска

Подозреваемого в совершении преступления разыскивает полиция Южно-Сахалинска

Если вы знаете, где находится Жасурбек Дониержон Угли Хошимов , сообщите об этом

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает подозреваемого в совершении преступления 23-летнего гражданина Узбекистана.

Если вы знаете, где находится Жасурбек Дониержон Угли Хошимов, сообщите об этом: 789-405, 789-648, 789-421.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:54 +2
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:01
"Жасурбек Дониержон Угли Хошимов" Жесть, еще очередная горная выскочка...
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+5
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 13:02
Этм Жасурбеки все на одно лицо!!!!
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+5
S.V.
Написано сегодня, в 13:18
вот не пойму,что сложного поменять закон?...в смысле когда какой-либо неуважающий и не соблюдающий законы РФ приезжий чебурек совершает преступление,отправлять его на родину за счёт его родных и близких,государства,с которого он приехал?..нет бабла?..продавать дом его родных,пусть бомжуют-тогда и за ум возмутся!...и не хрен его тут садить,ещё и их за счёт нашего государства содержать???
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+3
BuminKagan
Написано сегодня, в 13:37
S.V., "отправлять его на родину за счёт его родных и близких,государства,с которого он приехал?..нет бабла?..продавать дом его родных,пусть бомжуют-тогда и за ум возмутся!." вы думаете тут нет никакой сложности и можно так легко в одностороннем порядке принять такой закон?
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 14:04
BuminKagan,
нет никакой сложности во-первых ограничить вьезд их сюда...а во-вторых,принять закон,регламентирующий депортацию на родину за счёт самого гастрбайтера,либо его родных,нет действительно никакой сложности,проблема в силе воли и духа руководства области.
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+1
BuminKagan
Написано сегодня, в 14:13
S.V., как вы примите закон -высылку за счет родственников, которые живут в другом государстве, может я что то пропустил и российские законы имеют юридическую силу в узбекистане или в какой другой стране? а вы сами готовы нести ответственность за своих родсвенников материальную и уголовную? или может у нас закон это регламентирующий есть?
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+1
Еще 7 комментариев
Яночка
Написано сегодня, в 13:47
Господи, да когда уже Сахалин закрою, эти товарищи кругом, русских не видно, больницы, магазины, банки, сады, школы они всюду. Олег Николаевич пора, что-то делать.
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+7
lvista
Написано сегодня, в 14:21
Что он сделал? Булку хлеба украл?
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+3
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:40
По мне все джебусеки как с одного кишлака кланированые. Кто их сюда пачками завозит, пусть ищет.
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+1
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