Ника ТВ
Около 20 светофоров не будут работать из-за отключения света в Южно-Сахалинске
«Сахалинэнерго» проводит реконструкцию линии электропередачи.
По информации департамента городского хозяйства, в связи с этим 15 и 17 августа с 8 часов утра до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии на следующие светофоры расположенные на перекрёстках:
Хабаровская- Чехова
Хабаровская Дзержинского
Сахалинская –Милицейская
Сахалинская –Амурская
Бумажная –Ленина
Сахалинская – Ленина
Ленина –Курильская (с вызывным устройством)
Пр Мира – Сахалинская
Сахалинская –Дзержинского
Ленина –Карла Маркса
Ленина – Поповича
Пр Мира –ул Крайняя
Пр Мира –Ул Бумажная
Ул Тихоокеанская –ул Комсомольская
Компроспект – ул Ленина
Хабаровская –Амурская
Чехова – Поповича
ул Амурская (с вызывным устройством)
ул Чехова - Компроспект.
Как сообщают в ОГИБДД Южно-Сахалинска, на центральных перекрестках и перекрестках с интенсивным движением будут работать регулировщики.
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Начальника ГИБДД на перекресток улиц Ленина и Сахалинской. Справится, уважать буду.