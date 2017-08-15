Около 20 светофоров не будут работать из-за отключения света в Южно-Сахалинске

Ника ТВ

По информации департамента городского хозяйства, в связи с этим 15 и 17 августа с 8 часов утра до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии на следующие светофоры расположенные на перекрёстках:

Хабаровская- Чехова

Хабаровская Дзержинского

Сахалинская –Милицейская

Сахалинская –Амурская

Бумажная –Ленина

Сахалинская – Ленина

Ленина –Курильская (с вызывным устройством)

Пр Мира – Сахалинская

Сахалинская –Дзержинского

Ленина –Карла Маркса

Ленина – Поповича

Пр Мира –ул Крайняя

Пр Мира –Ул Бумажная

Ул Тихоокеанская –ул Комсомольская

Компроспект – ул Ленина

Хабаровская –Амурская

Чехова – Поповича

ул Амурская (с вызывным устройством)

ул Чехова - Компроспект.

Как сообщают в ОГИБДД Южно-Сахалинска, на центральных перекрестках и перекрестках с интенсивным движением будут работать регулировщики.