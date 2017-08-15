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Около 20 светофоров не будут работать из-за отключения света в Южно-Сахалинске
Ника ТВ

Около 20 светофоров не будут работать из-за отключения света в Южно-Сахалинске

«Сахалинэнерго» проводит реконструкцию линии электропередачи.

 
По информации департамента городского хозяйства, в связи с этим 15 и 17 августа с 8 часов утра до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии на следующие светофоры расположенные на перекрёстках: 
 
Хабаровская- Чехова
Хабаровская Дзержинского
Сахалинская –Милицейская 
Сахалинская –Амурская
Бумажная –Ленина
Сахалинская – Ленина
Ленина –Курильская (с вызывным устройством)
Пр Мира – Сахалинская
Сахалинская –Дзержинского
Ленина –Карла Маркса
Ленина – Поповича
Пр Мира –ул Крайняя
Пр Мира –Ул Бумажная
Ул Тихоокеанская –ул Комсомольская
Компроспект – ул Ленина
Хабаровская –Амурская
Чехова – Поповича
ул Амурская (с вызывным устройством)
ул Чехова - Компроспект.
 
Как сообщают в ОГИБДД Южно-Сахалинска, на центральных перекрестках и перекрестках с интенсивным движением будут работать регулировщики.
сегодня, в 11:09 +2
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Комментарии
Denis67
Написано сегодня, в 11:11
Весело будет...
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+2
SPY
Написано сегодня, в 11:14
Denis67, Вот точно. А регулировщиков столько нет и пробки будут....мама не горюй
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:42
SPY, все ГИБДД завтра выйдет из тени
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+1
SPY
Написано сегодня, в 13:27
НюНик_просто_Анна, внизу написали что Сам ... выйдет
ищ тени
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+1
lakostochka
Написано сегодня, в 11:31
Будет коллапс на дорогах...
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+1
WARR777
Написано сегодня, в 11:36
Интересно на объезной на мосту тоже выключат
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:52
Ой мамочки, как завтра день планировать поездки-то... Тут один светофор, когда не работает, транспортный коллапс происходит
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+3
Руслан405
Написано сегодня, в 13:14
Вот и пускай ГИБДД области покажет свой профессионализм.
Начальника ГИБДД на перекресток улиц Ленина и Сахалинской. Справится, уважать буду.
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0
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