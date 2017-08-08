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Большая часть Южно-Сахалинска завтра на весь день останется без света

Большая часть Южно-Сахалинска завтра на весь день останется без света

Закроют многие детские сады, напор воды будет снижен

Большая часть Южно-Сахалинска завтра на весь день останется без света. 15 и 17 августа «Сахалинэнерго» будет проводить реконструкцию линии электропередачи, для этого объект нужно обесточить. Часть потребителей переведут на резервные схемы электроснабжения. Но во многих домах этого сделать не получилось.

С 8 до 18 часов свет отключат в микрорайонах с 1-го по 5-й, в 7-м, 17-м и 19-м, в районе Милицейской улицы и 9-й школы, А также в первом и втором укрупненных кварталах, это дома в квадрате улиц Сахалинская - Ленина - Победы - Вокзальная.

12:55 Работы также вызовут снижение напора воды – вплоть до того, что выше вторых этажей ее вовсе не будет.

Кроме того, в указанные дни не будут функционировать восемь детских садов областного центра: № 13 (1 и 2-й корпусы), 16, 20, 21, 37, 38, 43, 49.

- Воспитанникам указанных дошкольных образовательных учреждений, чьи родители не смогут во вторник и четверг оставить детей дома, будут предоставлены места в других детских садах, - сказал заместитель начальника департамента образования Игорь Логинов. - С 18 августа все дошкольные учречждения городского округа продолжат функционировать в обычном режиме.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:06 +3
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 10:44
Кому-то не повезло
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0
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 11:15
Блин, как у них все просто....почему бы ночью им не работать, ведь так разумнее, и потребителей меньше работает, нагрузка меньше.
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+5
Hana
Написано сегодня, в 11:48
Дядя_Федор, не хотят платить
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+1
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 12:03
Hana, дело не в "не хотят платить". Здесь затрагивается система жизнеобеспечения города, а значит должны быть резервы. Я не знаю регламента, но наверняка такие работы согласовываются на уровне мэра, а то и губернатора и они должны понимать, что такое оставить хотя бы небольшую часть города без света, ведь это хоть и локальный, но коллапс во всем. Я связист и у меня работа подразумевает, что бывают мероприятия в ходе которых просто необходимо прервать связь сотням тысяч абонентов, но никогда такие работы мы не проводим днем....ну представьте, у всех не работают мобильные телефоны весь день....со светом примерно тоже самое.
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+2
Hana
Написано сегодня, в 14:34
Дядя_Федор, Вот Вы сами и по сути согласны,что отключение в ночное время это лучше чем днем.когда меньше затрагиваются объект жизнеобеспечения.Но вот проиводить ремонт конечно сложнее.
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0
Еще 2 комментария
Online
ElkinaA Online
Написано сегодня, в 15:22
Луч - это 7 мкр ?
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0
Angela
Написано сегодня, в 15:51
уже с 8 утра. Опрелиться надо с 7 или 8? Везде по разному пишут
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