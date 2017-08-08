Большая часть Южно-Сахалинска завтра на весь день останется без света. 15 и 17 августа «Сахалинэнерго» будет проводить реконструкцию линии электропередачи, для этого объект нужно обесточить. Часть потребителей переведут на резервные схемы электроснабжения. Но во многих домах этого сделать не получилось.

С 8 до 18 часов свет отключат в микрорайонах с 1-го по 5-й, в 7-м, 17-м и 19-м, в районе Милицейской улицы и 9-й школы, А также в первом и втором укрупненных кварталах, это дома в квадрате улиц Сахалинская - Ленина - Победы - Вокзальная.

12:55 Работы также вызовут снижение напора воды – вплоть до того, что выше вторых этажей ее вовсе не будет.

Кроме того, в указанные дни не будут функционировать восемь детских садов областного центра: № 13 (1 и 2-й корпусы), 16, 20, 21, 37, 38, 43, 49.

- Воспитанникам указанных дошкольных образовательных учреждений, чьи родители не смогут во вторник и четверг оставить детей дома, будут предоставлены места в других детских садах, - сказал заместитель начальника департамента образования Игорь Логинов. - С 18 августа все дошкольные учречждения городского округа продолжат функционировать в обычном режиме.