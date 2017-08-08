На севере Сахалина ребенок погиб от удара током

11 августа в 19:10 в следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в п. Тунгор Охинского района в 5 км. от федеральной трассы Оха – Южно-Сахалинск обнаружено тело 14-летнего подростка.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что несовершеннолетний забрался на высоковольтную опору. У подростка соскользнула нога, и он схватился за провод ЛЭП, находящийся под напряжением 35000 вольт. Мальчика ударило током, в результате чего он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следственным отделом по Охе по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействиям) ответственных лиц.