Фото: kazanfirst.ru
На севере Сахалина ребенок погиб от удара током
Подросток забрался на опору, у него соскользнула нога, мальчик схватился за провод ЛЭП, находящийся под напряжением 35000 вольт
11 августа в 19:10 в следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в п. Тунгор Охинского района в 5 км. от федеральной трассы Оха – Южно-Сахалинск обнаружено тело 14-летнего подростка.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что несовершеннолетний забрался на высоковольтную опору. У подростка соскользнула нога, и он схватился за провод ЛЭП, находящийся под напряжением 35000 вольт. Мальчика ударило током, в результате чего он скончался на месте происшествия.
В настоящее время следственным отделом по Охе по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействиям) ответственных лиц.
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С чего это в 14 лет лезть на опору
откуда шаговое на неповреждённой опоре???
Соболезнования родным и близким.
Родители, читайте такие новости своим детям, пусть такие трагедии будут уроком. Я понимаю, что не надо деток напрягать таким негативом, но, может такие плачевные примеры спасут Ваших деток.
и делают селфи.
Этот дуралей полез посмотреть, подъезжают его друзья за ним или еще нет