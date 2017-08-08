новости
новости
Регистрация
На севере Сахалина ребенок погиб от удара током
Фото: kazanfirst.ru

На севере Сахалина ребенок погиб от удара током

Подросток забрался на опору, у него соскользнула нога, мальчик схватился за провод ЛЭП, находящийся под напряжением 35000 вольт

11 августа в 19:10 в следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в п. Тунгор Охинского района в 5 км. от федеральной трассы Оха – Южно-Сахалинск обнаружено тело 14-летнего подростка.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что несовершеннолетний забрался на высоковольтную опору. У подростка соскользнула нога, и он схватился за провод ЛЭП, находящийся под напряжением  35000 вольт. Мальчика ударило током, в результате чего он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следственным отделом по Охе по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействиям) ответственных лиц. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:53 +2
Другие статьи по темам
Место
Охинский район
Прочее
токследственный комитет
Популярное на ASTV
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила
Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила
Завод готовой еды открылся на Сахалине
Завод готовой еды открылся на Сахалине
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 11:02
А может всё таки шаговое напряжение???
С чего это в 14 лет лезть на опору
Ответить
0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 11:43
MARBLE,
откуда шаговое на неповреждённой опоре???
Ответить
0
MARBLE
Написано сегодня, в 11:51
Обезьян_В_кедахЪ, А вы там были???
Ответить
0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 11:54
MARBLE, да и вы там не были)
Ответить
+1
Еще 3 комментария
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:03
Как жалко мальчишку
Юношеская глупость привела к такому горю...
Соболезнования родным и близким.
Ответить
+6
Арктический Воин
Написано сегодня, в 11:07
Интересно, в чем бездействие(действие) ответственных лиц? По охраннику к каждой опоре приставить? В 14 лет должен понимать, чем грозит подобное "баловство"
Ответить
+10
Denis67
Написано сегодня, в 11:09
Электричество - невидимо, но бьёт со страшной силой! Видимо не знал он элементарного.
Ответить
0
Rola
Написано сегодня, в 11:21
Соболезнования родным и близким

Родители, читайте такие новости своим детям, пусть такие трагедии будут уроком. Я понимаю, что не надо деток напрягать таким негативом, но, может такие плачевные примеры спасут Ваших деток.
Ответить
+6
Online
KUK_12 Online
Написано сегодня, в 12:55
Как всегда селфи делал, уже не первый случай когда подростки залезают на ЛЭП
и делают селфи.
Ответить
0
direktorK
Написано сегодня, в 14:01
KUK_12, здесь не тот случай.
Этот дуралей полез посмотреть, подъезжают его друзья за ним или еще нет
Ответить
0
Black_king
Написано сегодня, в 15:00
Ого 35000 волит там не только бы мальчишку бы убило, но и слона...Страшно конечно
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Около 20 светофоров не будут работать из-за отключения света в Южно-Сахалинске
Около 20 светофоров не будут работать из-за отключения света в Южно-Сахалинске
Правдинские рыбаки создадут кооператив
Правдинские рыбаки создадут кооператив
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru