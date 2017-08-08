На Сахалине малые государственные и муниципальные закупки переводят на систему электронных торгов

На Сахалине малые государственные и муниципальные закупки вслед за крупными переводят на систему электронных торгов. Регион стал одним из первых в России, где с этой целью в работу запущена биржевая площадка. Поставщикам она дает возможность открыто конкурировать, а заказчикам – выбирать оптимальные предложения, исходя из цены и качества товаров.

Подобную практику помимо Сахалина внедряют Калининградская область и Республика Тыва. За основу взят опыт Татарстана. Все 4 региона используют общую биржевую площадку на Интернет-ресурсе: http://bp.zakazrf.ru/.

Новый алгоритм разработан специально для так называемых «малых» закупок на суммы до 100 и (или) 400 тысяч рублей областными и муниципальными заказчиками. Законодательство позволяет производить их у единственного поставщика. Ранее его выбор мог основываться на субъективных факторах. Биржа же исключает такую возможность.

Согласно новому подходу контракты заключаются по результатам торгов на понижение цены на электронной площадке. Продукцию допускают к торговым процедурам только после подтверждения ее качества. А поставщики, признанные недобросовестными, покидают биржу на трехлетний срок.

- Электронная площадка для торгов уже получила ряд положительных оценок не только от заказчиков, но и от поставщиков. Представители малого бизнеса отмечают ее открытость и возможность предлагать там свою продукцию на конкурентной основе. Для заказчиков выгода заключается в получении проверенной и качественной продукции по оптимальным рыночным ценам. При этом существенным образом экономятся бюджетные средства, - сообщила Елена Иванова, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области. Ведомство курирует данную работу.

В настоящее время сахалинская биржевая площадка функционирует в тестовом режиме. Зарегистрировано на ней более 100 поставщиков, которые предлагают продукты питания. В их числе – островные товаропроизводители: совхозы «Южно-Сахалинский» и «Заречное», Поронайский молокозавод, птицефабрика «Островная», ООО «Агросервис». Всего проведено уже 18 процедур на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Первыми заказчиками стали практически все учреждения островного здравоохранения, 2 организации образования и еще 4 – социальной защиты.

В результате проведения торгов, к примеру, удалось снизить на треть закупочную стоимость мясной продукции для южно-сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Первоначальная цена лота с говядиной уменьшилась с 96 до 66 тысяч рублей.

Ожидается, что к 1 января 2018 года закупочные процедуры по новой схеме начнут проводить все учреждения Сахалинской области, а впоследствии – и муниципальных образований. Постепенно будет расширяться номенклатура товаров – на следующем этапе помимо продовольствия на бирже представят лекарства.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области