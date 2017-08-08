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Чемпионат дворового спорта «Сахалинский WORKOUT» пройдет 19 и 20 августа

Чемпионат дворового спорта «Сахалинский WORKOUT» пройдет 19 и 20 августа

Свои программы спортсмены покажут в Южно-Сахалинске на воркаут-площадке средней школы № 23

Каждый год эти состязания не обходятся без приглашения известных спортсменов. Так, в 2015 году умения и навыки участников областного чемпионата оценивали председатель Российской и Международной федераций воркаута Максим Попов и Марис Слезинш. В 2016 году место в жюри заняли победитель Кубка мира Владимир Садков и чемпион России Михаил Мухарьянов. В этом году оценивать выступления островитян будут Константин Ли (Хабаровск) Андрей Калуцкий (Приморье).

Как ожидают организаторы, в чемпионате примут участие 20 сильнейших воркаутеров из Южно-Сахалинска. Конкуренцию им составят спортсмены из районов, которые за год должны были улучшить свое мастерство. Естественно, что приглашаются и все желающие.

19 августа будут определены победители в разделе «фристайл» (свободные упражнения).  На выполнение программы турникменам дается две минуты. За это время они должны убедить зрителей и жюри в своей исключительности. Жюри будет оценивать программы воркаутеров по четырем показателям – динамика, статика, зрелищность и сложность выполняемых элементов.

На 20 августа запланировано силовое троеборье. Оно включает в себя отжимание на брусьях с дополнительным весом (24 кг), подтягивание с дополнительным весом (16 кг) и отжимания от пола. За каждое выполнение каждого упражнения начисляются баллы. Чемпион определится по сумме баллов, набранных по итогах трех упражнений.

- Надеемся, что зрителям придутся по душе наши сюрпризы, - приоткрывает секрет основатель движения «Сахалинский WORKOUT» депутат областной Думы Андрей Хапочкин. – Так, впервые пойдет женский силовой экстрим. В него входит подтягивание с дополнительным весом (2 кг), отжимания на брусьях с дополнительным весом (8 кг) и отжимания от пола. Кроме того, второй год подряд в программу чемпионата входит «Детская лига». В ней примут участие ребята до 14 лет. В прошлом году в подобных состязаниях приняли участие семь мальчишек и девочка (их возраст был от 7 до 12 лет). Все получилось по-спортивному. Всем очень понравилось. Поэтому мы решили сделать такие состязания традиционными.

Организаторы приглашают жителей и гостей города на это мероприятие. Свои программы турникмены и турниквуменшы покажут на воркаут-площадке средней школы № 23 (ул. Тихоокеанская, 18).  Начало в 12:00. Не попустите!

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:56 +1
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Комментарии
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:28
Ворк-аут, фэст...... где русские слова
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