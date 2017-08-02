фото очевидцев
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском
До этого косолапых видели в огороде в частном секторе села
Сегодня, 8 августа около 7 часов вечера в селе Стародубском Долинского района очевидцы заметили медведицу и двух медвежат.
"На окраине села, не доезжая заправки на выезде, на улице Зеленой медвежье семейство перевернуло мусорный контейнер. Когда косолапые увидели машины, испугались. Медвежата побежали в лес. Их мать немного замешкалась, но потом ушла вслед за потомством. По словам местных жителей, сегодня рано утром косолапых видели в огороде в частном секторе села", - рассказывают очевидцы.
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5 Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 21:00
Трындец, бедные мишки... Есть нечего, а теперь и угроза отстрела... Скоро, действительно, и они в Красную книгу попадут
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