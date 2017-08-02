Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском

фото очевидцев

До этого косолапых видели в огороде в частном секторе села

Сегодня, 8 августа около 7 часов вечера в селе Стародубском Долинского района очевидцы заметили медведицу и двух медвежат.

"На окраине села, не доезжая заправки на выезде, на улице Зеленой медвежье семейство перевернуло мусорный контейнер. Когда косолапые увидели машины, испугались. Медвежата побежали в лес. Их мать немного замешкалась, но потом ушла вслед за потомством. По словам местных жителей, сегодня рано утром косолапых видели в огороде в частном секторе села", - рассказывают очевидцы.