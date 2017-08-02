новости
новости
Регистрация
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском
фото очевидцев

Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском

До этого косолапых видели в огороде в частном секторе села

Сегодня, 8 августа около 7 часов вечера в селе Стародубском Долинского района очевидцы заметили медведицу и двух медвежат.

"На окраине села, не доезжая заправки на выезде, на улице Зеленой медвежье семейство перевернуло мусорный контейнер. Когда косолапые увидели машины, испугались. Медвежата побежали в лес. Их мать немного замешкалась, но потом ушла вслед за потомством. По словам местных жителей, сегодня рано утром косолапых видели в огороде в частном секторе села", - рассказывают очевидцы.             

Галерея
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском, Фото: 1
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском, Фото: 2
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском, Фото: 3
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском, Фото: 4
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском, Фото: 5
показать все фотографии
Медведица с двумя медвежатами пришла на свалку в Стародубском
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 20:56 0
Другие статьи по темам
Место
Долинский районСтародубское
Популярное на ASTV
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 21:00
Трындец, бедные мишки... Есть нечего, а теперь и угроза отстрела... Скоро, действительно, и они в Красную книгу попадут
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru