Шесть самосвалов мусора вывезли с пляжа в Ногликах

В рамках объявленного Года экологии в России и Сахалинской области, администрация Ноглик организовала и провела экологическую акцию по очистке от мусора прибрежной зоны в районе порт-пункта Кайган.

Как рассказал руководитель акции первый вице-мэр района Павел Кочергин, в мероприятии приняло участие 42 сотрудника администрации и подведомственных учреждений. Технику предоставила управляющая компания.

В результате проведённых работ были очищены территории в районе шпунтов, вдоль дороги к берегу залива, а также прибрежная зона от причала до сейфов. Было вывезено шесть самосвалов со всевозможным мусором, бытовыми отходами, остатками от деятельности рыбодобывающих компаний, ранее находившихся на территории Кайгана, сообщает пресс-служба местной администрации.