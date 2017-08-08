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Шесть самосвалов мусора вывезли с пляжа в Ногликах

Шесть самосвалов мусора вывезли с пляжа в Ногликах

Уборку проводили активисты в районе порт-пункта Кайган

В рамках объявленного Года экологии в России и Сахалинской области, администрация Ноглик организовала и провела экологическую акцию по очистке от мусора прибрежной зоны в районе порт-пункта Кайган.

Как рассказал руководитель акции первый вице-мэр района Павел Кочергин, в мероприятии приняло участие 42 сотрудника администрации и подведомственных учреждений. Технику предоставила управляющая компания. 

В результате проведённых работ были очищены территории в районе шпунтов, вдоль дороги к берегу залива, а также прибрежная зона от причала до сейфов. Было вывезено шесть самосвалов со всевозможным мусором, бытовыми отходами, остатками от деятельности рыбодобывающих компаний, ранее находившихся на территории Кайгана, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:23 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:56
Что - то повторных фото много...
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:11
Подневольные люди. Вышли на субботник. А где жители? Или те свиньи которые это все устроили.
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+2
Triton
Написано сегодня, в 14:21
ostrovsakhalin, те летом съезжаются
со всей страны - рыбку повят
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+1
Triton
Написано сегодня, в 14:24
аплодирую стоя
бываю там изредка - спиннингую
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+1
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