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За два дня упрощенные визы на Дальний Восток получили около двух сотен иностранцев

За два дня упрощенные визы на Дальний Восток получили около двух сотен иностранцев

С нового года они смогут прилетать и на Сахалин

За два дня с начала выдачи электронных виз на Дальний Восток их получили 166 иностранцев. Пока им доступно только Приморье, но с января 2018 года туристы также смогут приезжать по упрощенной схеме на Сахалин.

- Больше всего электронных виз выдано гражданам Китая. Ее получили 78 человек. На втором месте идет Япония. Электронная виза одобрена для 61 гражданина этой страны. На третьем месте – Марокко с 14 оформленными визами, – рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Также одобрены заявки граждан еще семи стран: Алжира (3 человека), Индии (3 человека), Ирана (2 человека), Саудовской Аравии (2 человека), Кувейта (1 человек), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

 «Этот механизм создан для того, чтобы иностранцы могли познакомиться с Дальним Востоком, его культурой и уникальной природой, чтобы развивалось взаимное сотрудничество между нашими странами. Сейчас по упрощенной схеме могут въехать жители 18 стран. Мы надеемся, что они начнут активнее ездить к нам, на Дальний Восток, благодаря чему будет реализовываться больше проектов в сфере культуры, туризма и бизнеса. Известна формула, которая работает во всем мире, – сегодня турист, завтра инвестор», – подчеркнул Павел Волков. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:43 +2
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:46 Отредактированно сегодня, в 14:47
"...или гуманитарную визу...", - это серьезно уже.... Россия все всем прощает и помогает и тут же раздает визы для гумпомощи родине
...
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