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Движение на двух участках южно-сахалинских дорог ограничат на выходных

Движение на двух участках южно-сахалинских дорог ограничат на выходных

В график ремонта могут вноситься корректировки

С 20.00 11 августа до 06.00 14 августа будет закрыт сквозной проезд по ул. Комсомольской от перекрестка с ул. Есенина до магазина «Гильдия» (ул. Комсомольская, 306а). Строительная компания займется устройством системы водоотведения. Нарушенное во время ремонтных работ асфальтобетонное покрытие будет восстановлено к середине сентября.

12 августа с 08.00 до 20.00 в рамках продолжающейся реконструкции ул. Комсомольской ограничат движение транспорта через перекресток с ул.  Тихоокеанской. Строители займутся подготовкой дорожного основания. В случае досрочного окончания работ ограничения будут оперативно сняты.

Стоит отметить, что из-за плохих погодных условий в график ремонта могут вноситься корректировки. Администрация города просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 0
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