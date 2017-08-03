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Сахалинца задержали с купленным в Амурской области гашишным маслом

Сахалинца задержали с купленным в Амурской области гашишным маслом

Возбуждено уголовное дело

Вечером 8 августа сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области  провели личный досмотр 39-летнего гражданина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, у мужчины полицейские обнаружили три прозрачных полимера с веществом темного цвета общей массой 84,26 грамм. По словам подозреваемого, наркотик он приобрел в Амурской области для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что вещество является гашишным маслом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:01 +2
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 15:07
Наноупаковка-презерватив...
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:21
jkmu, безопасные наркотики
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:10
Как же эти нарики достали! Их бы всех собрать и куда-нибудь на каторгу!
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+2
BuminKagan
Написано сегодня, в 15:45
Elizabeth, а с алкашами как быть? пусть сами перережутся?
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0
Vings
Написано сегодня, в 17:20
BuminKagan, а алкашей лечить трудом. Например, дорогу мести. Зачем нам приезжие с зарубежья и еще на них тратить деньги? А так алкаш денек другой так с метелочкой на обочине потрудится и получит массу эмоций среди машин-ухарей, коих все больше и больше на дорогах. Особо непонятливых алкашей ставить мести обочины на трассе за городом.
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0
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