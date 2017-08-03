Сахалинца задержали с купленным в Амурской области гашишным маслом

Вечером 8 августа сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области провели личный досмотр 39-летнего гражданина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, у мужчины полицейские обнаружили три прозрачных полимера с веществом темного цвета общей массой 84,26 грамм. По словам подозреваемого, наркотик он приобрел в Амурской области для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что вещество является гашишным маслом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.