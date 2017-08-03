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Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в Южно-Сахалинске

Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в Южно-Сахалинске

Они катаются по траве и паркуют машины как хотят

Владельцы машин, живущие в 14-м микрорайоне Южно-Сахалинска, нашли практическое применение расположенному там же скверу имени Ждакаева. Территория украшена двумя триумфальными арками, лавочками и беседками. Но автолюбители приспособили сквер под свои нужды: они не только паркуют на газоне свои внедорожники, но и срезают себе дорогу прямо по траве, пересекая сквер по прямой.

Местные жители прислали в редакцию ASTV.RU видео одной такой поездки, а также несколько фото. Из них следует, что такое обращение со сквером Ждакаева для многих стало нормой. При этом, судя по снимкам, обычные парковочные места не переполнены настолько, чтобы ставить авто на траве.

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Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в сахалинской столице, Фото: 1
Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в сахалинской столице, Фото: 2
Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в сахалинской столице, Фото: 3
Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в сахалинской столице, Фото: 4
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Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в сахалинской столице

По словам автора обращения на ASTV.RU, видеоролик сняла ее дочь из окна дома. Ребёнок был так поражен таким отношением к своему району, что включил камеру и запечатлел происходящее. Снимки тоже были сделаны за день, один за другим.

Сквер был открыт в 2014 году. Он назван в честь Ивана Ждакаева, депутата советского, а затем российского парламента в 1989 - 2005 годах.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:54 +4
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 16:01
вот что за уроды????свиньи...слов нет...
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+7
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 16:13
Хамло!!!
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+5
MARBLE
Написано сегодня, в 16:30
Дааа.... Наглость высшей марки....
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:35
Нет, ну это уже за гранью! Это просто абсолютно деградировавшие мерзавцы, с совестью как у макаки краснозадой, то бишь совсем без нее
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 16:37
По-хорошему, изловить бы это быдло, да носом , как котят потыкать в то г.., что они устроили. И заставить все привести в первоначальный вид за свой счет. Они потом сами будут этот сквер охранять и с веником за хулиганами гонять, чтоб траву не потоптали ироды...
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:13
Malinka17, кто это делать будет? Ми(По)лицию извели как класс, участковых и ГИБДД днём с огнём. Одно начальство на супертачках...
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+2
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 17:17
Malinka17, да им и не будет ничего, кроме общественного порицания...ну и штрафчик рублей в 500 и то не факт.
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0
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 17:17
НюНик_просто_Анна, да никто их не изводил....работают они так.....никак, в общем.
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0
Еще 3 комментария
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 16:53
это свобода, товарищи
демократия и право человека - право црать где живешь
по-свински относиться к окружающим -
право быть свиньей - право человека

Ура товарищи!
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+2
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 16:57 Отредактированно сегодня, в 16:58
Меня в этом больше всего поражает бездействие власть имущих, которых считать не пересчитать - депутаты/законодатели/исполнители всех рангов, а проучить зарвавшееся хамло просто некому! Хоть с битой выходи гонять это быдло..
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+2
Alekxx6576
Написано сегодня, в 17:01
На последнем фото эта тачка и по газону едет Toyota Kruger
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0
sergmihaylov
Написано сегодня, в 17:20
удивительный кретин ..
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0
Breaking87
Написано сегодня, в 17:20
Осталось прям там на траве шашлыков пожарить да побухать
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0
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Pioner 65rus Online
Написано сегодня, в 17:36
Да таких водителей в городе очень много,особенно когда перекрыли пол города. Где машины только не ездили
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0
Online
Andre Online
Написано сегодня, в 17:44
Я тоже видел эту машину, когда гулял с сыном. А машина эта принадлежит людям, которые что-то делали с трансформаторной подстанцией, которая стоит возле забора детского сада. Так что нужно задать вопрос тому кто нанял этих людей для работ на этой подстанции.
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0
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korabel947 Online
Написано сегодня, в 17:55
Не пойму, чего это все возбудились. Самое заурядное событие в самом заурядном городе России. Везде так. Уровень культуры, однако. Лет через 50 будет как в Чехии. Лет через 80 будет как в Германии.
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