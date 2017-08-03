Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в Южно-Сахалинске

Владельцы машин, живущие в 14-м микрорайоне Южно-Сахалинска, нашли практическое применение расположенному там же скверу имени Ждакаева. Территория украшена двумя триумфальными арками, лавочками и беседками. Но автолюбители приспособили сквер под свои нужды: они не только паркуют на газоне свои внедорожники, но и срезают себе дорогу прямо по траве, пересекая сквер по прямой.

Местные жители прислали в редакцию ASTV.RU видео одной такой поездки, а также несколько фото. Из них следует, что такое обращение со сквером Ждакаева для многих стало нормой. При этом, судя по снимкам, обычные парковочные места не переполнены настолько, чтобы ставить авто на траве.

По словам автора обращения на ASTV.RU, видеоролик сняла ее дочь из окна дома. Ребёнок был так поражен таким отношением к своему району, что включил камеру и запечатлел происходящее. Снимки тоже были сделаны за день, один за другим.

Сквер был открыт в 2014 году. Он назван в честь Ивана Ждакаева, депутата советского, а затем российского парламента в 1989 - 2005 годах.