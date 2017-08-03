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Во всех спальных микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду
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Во всех спальных микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду

АО «СКК» проведет контрольные гидравлические испытания тепловых сетей

АО «СКК» проведет контрольные гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этими мероприятиями 11 августа во всех спальных микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду.

Для контроля качества проведенных ремонтных работ теплотрасс в июне и июле, а также повышения надежности прохождения предстоящего отопительного сезона, АО «СКК» проведет контрольные гидравлические испытания тепловых сетей.

11 августа «опрессовке» подвергнут теплотрассы №5, 7, 8, 19 и 20. В связи с этими мероприятиями с 9.00 до 19.00 будет отключено горячее водоснабжение в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах.

«Сахалинская Коммунальная Компания» обращает внимание, что во время проведения гидравлических испытаний возможны порывы теплосетей и выход воды на поверхность, и рекомендует соблюдать особую осторожность: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того,  рекомендуется  не оставлять в зонах теплотрасс автомобильный транспорт.

При обнаружении порывов, локальных течей, размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать информацию по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89. (круглосуточно). 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:33 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:42
А в бодряковых районах тоже?
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 16:38
TROL, в бодряковых горячей воды нет, нам нечего отключать.. Только титаны разве отобрать на время....
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+5
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:16
TROL,
бодряковых...
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:53
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+2
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