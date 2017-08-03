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АО «СКК» проведет контрольные гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этими мероприятиями 11 августа во всех спальных микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду.

Для контроля качества проведенных ремонтных работ теплотрасс в июне и июле, а также повышения надежности прохождения предстоящего отопительного сезона, АО «СКК» проведет контрольные гидравлические испытания тепловых сетей.

11 августа «опрессовке» подвергнут теплотрассы №5, 7, 8, 19 и 20. В связи с этими мероприятиями с 9.00 до 19.00 будет отключено горячее водоснабжение в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах.

«Сахалинская Коммунальная Компания» обращает внимание, что во время проведения гидравлических испытаний возможны порывы теплосетей и выход воды на поверхность, и рекомендует соблюдать особую осторожность: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, рекомендуется не оставлять в зонах теплотрасс автомобильный транспорт.

При обнаружении порывов, локальных течей, размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать информацию по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89. (круглосуточно).