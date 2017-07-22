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Временный светофор на мосту в Октябрьском спровоцировал огромную пробку
Фото очевидцев

Временный светофор на мосту в Октябрьском спровоцировал огромную пробку

Чтобы преодолеть 2,5 км автомобилистам требуется полчаса

Сегодня, 7 августа, на мосту по улице Игоря Фархутдинова в Южно-Сахалинске - по дороге от Октябрьского до Новотроицкого - появился временный светофор. Он будет регулировать движение автомобилей, пока идет ремонт моста над Сусуей. 

Нововведение спровоцировало огромную пробку - по предварительным оценкам около 2,5 км. Теперь чтобы преодолеть это расстояние, автомобилистам требуется около 30 минут. 

Сам ремонт начался еще 22 июля. До сегодняшнего дня движение на этом участке контролировали рабочие. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:46 +2
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:51
супер, молодцы ребята
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+3
SPY
Написано сегодня, в 17:54
Ну и поставили бы туда пост гибдд,достали у.оды по обочинам обгоняют и камнями машину обкидывают
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 18:02
SPY, Плохо, что у нас вот таких "любителей: Я ТОЛЬКО СПРОСИТЬ" очень много....
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0
Яночка
Написано сегодня, в 19:57
Какие рабочие там, что контролировали? Езжу каждый день, рабочие были один раз и все. На этом мосту такой бардак словами не передать. И всем плевать. Закрыли, контроля ноль, в общем как и везде.
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0
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