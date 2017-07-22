Временный светофор на мосту в Октябрьском спровоцировал огромную пробку

Фото очевидцев

Сегодня, 7 августа, на мосту по улице Игоря Фархутдинова в Южно-Сахалинске - по дороге от Октябрьского до Новотроицкого - появился временный светофор. Он будет регулировать движение автомобилей, пока идет ремонт моста над Сусуей.

Нововведение спровоцировало огромную пробку - по предварительным оценкам около 2,5 км. Теперь чтобы преодолеть это расстояние, автомобилистам требуется около 30 минут.

Сам ремонт начался еще 22 июля. До сегодняшнего дня движение на этом участке контролировали рабочие.