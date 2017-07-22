Фото очевидцев
Временный светофор на мосту в Октябрьском спровоцировал огромную пробку
Чтобы преодолеть 2,5 км автомобилистам требуется полчаса
Сегодня, 7 августа, на мосту по улице Игоря Фархутдинова в Южно-Сахалинске - по дороге от Октябрьского до Новотроицкого - появился временный светофор. Он будет регулировать движение автомобилей, пока идет ремонт моста над Сусуей.
Нововведение спровоцировало огромную пробку - по предварительным оценкам около 2,5 км. Теперь чтобы преодолеть это расстояние, автомобилистам требуется около 30 минут.
Сам ремонт начался еще 22 июля. До сегодняшнего дня движение на этом участке контролировали рабочие.
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:51
супер, молодцы ребята
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+3
SPY
Написано сегодня, в 17:54
Ну и поставили бы туда пост гибдд,достали у.оды по обочинам обгоняют и камнями машину обкидывают
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 18:02
SPY, Плохо, что у нас вот таких "любителей: Я ТОЛЬКО СПРОСИТЬ" очень много....
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0
Яночка
Написано сегодня, в 19:57
Какие рабочие там, что контролировали? Езжу каждый день, рабочие были один раз и все. На этом мосту такой бардак словами не передать. И всем плевать. Закрыли, контроля ноль, в общем как и везде.
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