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На каждое одномандатное место в сахалинской облдуме претендуют 6 человек

На каждое одномандатное место в сахалинской облдуме претендуют 6 человек

Областная избирательная комиссия закончила регистрацию

Областная избирательная комиссия закончила процедуру регистрации кандидатов по одномандатным округам на выборы в депутаты Сахалинской областной Думы. Из 98 выдвинувшихся людей 15 не дошли до этапа регистрации, остальные ее получили.

В итоге на 14 мест в парламенте претендуют 83 человека, или шесть кандидатов на одно место. Шестеро из всех самовыдвиженцы, остальные – представители политических партий.  

Больше всего кандидатов у КПРФ – сразу 14 одномандатников. 12 выдвинула «Единая Россия», 11 – «Справедливая Россия», столько же партия КПСС. От ЛДПР за места поборются 10 человек, от партии «За женщин России» - 8, от «Партии дела» - 5, от «Яблока» и «Коммунистов России» - по 3.

Как ранее сообщал ASTV.RU, в конце прошлой недели завершилась и регистрация партийных списков. В выборах в облдуму примут участие 10 партий.

В среду, 9 августа, пройдут жеребьевки по распределению эфирного времени на государственных телеканалах и площади в печатных СМИ. Тогда же станут известны номера партий в бюллетенях.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы назначены на 10 сентября 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:28 +3
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 19:01
Члены борются за одномандатное место. Срамота какая-то!
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 19:06
babaj, ещё не вечер,сейчас начинается череда судебных процессов по снятию кандидатов.
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:37
И каждый из претендентов прям-таки горит желанием
проявить себя на поприще улучшения жизни этой же властью
униженных, и даже знают КАК! Добраться бы вот только до
того вожделенного креслица, а уж там...
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