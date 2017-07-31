На каждое одномандатное место в сахалинской облдуме претендуют 6 человек

Областная избирательная комиссия закончила процедуру регистрации кандидатов по одномандатным округам на выборы в депутаты Сахалинской областной Думы. Из 98 выдвинувшихся людей 15 не дошли до этапа регистрации, остальные ее получили.

В итоге на 14 мест в парламенте претендуют 83 человека, или шесть кандидатов на одно место. Шестеро из всех самовыдвиженцы, остальные – представители политических партий.

Больше всего кандидатов у КПРФ – сразу 14 одномандатников. 12 выдвинула «Единая Россия», 11 – «Справедливая Россия», столько же партия КПСС. От ЛДПР за места поборются 10 человек, от партии «За женщин России» - 8, от «Партии дела» - 5, от «Яблока» и «Коммунистов России» - по 3.

Как ранее сообщал ASTV.RU, в конце прошлой недели завершилась и регистрация партийных списков. В выборах в облдуму примут участие 10 партий.

В среду, 9 августа, пройдут жеребьевки по распределению эфирного времени на государственных телеканалах и площади в печатных СМИ. Тогда же станут известны номера партий в бюллетенях.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы назначены на 10 сентября 2017 года.