Ремонт моста над Сусуей начался на объездной дороге на Новотроицкое
Водителей просят быть осторожными
Ремонт моста над Сусуей начался на объездной дороге на Новотроицкое. Рабочие перекрыли одну полосу движения.
По словам сахалинцев, знаки о том, что ведутся дорожные работы, выставлены, но никто не регулирует движение. Автомобилисты предупреждают: "Будьте внимательны на этом участке".
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Написано сегодня, в 18:05
На Сахалинской бы мост расширили.. Узкий, там постоянно недоразумения возникают при проезде
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