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Ремонт моста над Сусуей начался на объездной дороге на Новотроицкое

Ремонт моста над Сусуей начался на объездной дороге на Новотроицкое

Водителей просят быть осторожными

Ремонт моста над Сусуей начался на объездной дороге на Новотроицкое. Рабочие перекрыли одну полосу движения.
 
По словам сахалинцев, знаки о том, что ведутся дорожные работы, выставлены, но никто не регулирует движение. Автомобилисты предупреждают: "Будьте внимательны на этом участке".
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:47 +2
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Комментарии
Online
Aike Online
Написано сегодня, в 18:05
На Сахалинской бы мост расширили.. Узкий, там постоянно недоразумения возникают при проезде
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