Ремонт моста над Сусуей начался на объездной дороге на Новотроицкое. Рабочие перекрыли одну полосу движения.

По словам сахалинцев, знаки о том, что ведутся дорожные работы, выставлены, но никто не регулирует движение. Автомобилисты предупреждают: "Будьте внимательны на этом участке".