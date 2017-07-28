Жители с улицы Поповича собрались, чтобы отстоять свое право на уютный двор

В одном из дворов центра Южно-Сахалинска прошло внеплановое собрание. Люди обсуждали проблемы своей территории. Во время дождей там наступают большие проблемы, а территория, где обычно стоят качели и бегают дети, здесь оказалась в частной собственности. Как помочь жильцам, решают депутаты городской думы.

Обычно двор на Поповича, 59 напоминает маленькую Венецию. Во время дождя сюда текут потоки с улицы, а зимой на соседней территории складируют снег, и когда наступает оттепель, вода также наполняет низину. С этой проблемой жители борются много лет, однако безрезультатно. А недавно появилась еще одна причина для недовольства - рядом начались строительные работы.

- Мы живем как в сейсмической зоне. Они работали здесь, наш дом трясло, у меня отключилась морозильная камера. И всё, и конец. Что это такое вообще? На нашем доме как будто кто-то крестик поставил, как отметина какая – никому мы не нужны, – сетует жительница Людмила Карбовская.

На собрании жители дома были полны решимости отстоять свою дворовую территорию. Как таковой ее пока нет: с 2011 года – после сноса аварийных домов – земля находится в частной собственности. Люди узнали: в скором времени участок собираются огородить забором по линии асфальта. Жители беспокоятся, что поставить детскую площадку перед домом так и не удастся.

- Наши дети тоже достойны играть на детской площадке, гулять на своей территории. Мы не хотим ругаться, мы хотим мирно решить этот вопрос. Но самое страшное, что здесь уже на следующей неделе будет стоять забор. У меня просто крик души. Пожалуйста, помогите нам! – делится жительница Наталья Курай.

Жителям дома хотелось бы видеть здесь небольшой сквер, зону для отдыха и детские площадки. Но собственник участка пока остается в тени – на контакт с людьми не выходит. О его планах на эту землю также ничего не известно.. Народные избранники, которые присутствуют на собрании, намерены отстоять интересы жителей. Они считают, что пока еще ситуацию можно изменить в пользу жителей.

- Департамент землепользования на следующей неделе пригласил жителей на круглый стол в администрацию города Южно-Сахалинска. В администрацию также будут приглашены собственники данного земельного участка, который приносит неудобства жителям. Совместно будем искать какой-то компромисс, чтобы все в данной ситуации были удовлетворены, – говорит депутат городской думы Южно-Сахалинска, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Александр Шарифулин.

Встреча жителей, представителей власти и собственника участка должна состояться до начала установки ограждения. Люди возлагают большую надежду, что дело наконец сдвинется с мертвой точки – у них появится нормальный двор с детскими площадками и без демисезонных озер.

- Безусловно, наш город должен развиваться, и мы все это понимаем. Но когда речь идет о застройке уже обжитых территорий, строители должны действовать с особой осторожностью и согласовывать свои решения в первую очередь с учетом мнения жителей. Нельзя строить новое, ущемляя людей, которые давно живут в этом районе, в их праве на отдых, комфорт. Надеюсь, что мы сможем выработать компромиссное решение, которое бы учитывало интересы обеих сторон, – сказал депутат.