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Детская филармония впервые отправит симфонический оркестр на гастроли в Корею
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Детская филармония впервые отправит симфонический оркестр на гастроли в Корею

Сахалинская делегация вылетит в Сеул 5 августа

Учебно-творческая лаборатория Детской филармонии – Сахалинский детский симфонический оркестр (СДСО) – выступит в составе международного молодежного оркестра КИДО на сцене Артистического центра Оперного театра в городе Соннам, Республика Корея.

Напомним, 24 мая руководство Детской филармонии и Сельскохозяйственный Фонд «Надежда» Ассоциации верховой езды заключили международное соглашение о культурном обмене учащихся и преподавателей. Тогда же оркестры сыграли на сахалинской цене, сейчас СДСО подготовился к ответному визиту. 

Сахалинская делегация, в составе которой 12 человек -  9 учащихся, 2 преподавателя, 1 переводчик, вылетят в Сеул 5 августа. В течение четырех дней ребята будут готовится к совместному выступлению в Институте «Альянс». Результат своей работы музыканты представят 9 августа. Вернутся на родной остров гастролеры 13 августа. Всего на сцене под руководством дирижера Кым Нан Се выступят 170 ребят: молодежный симфонический оркестр КИДО Республики Корея, оркестр КИДО из Китайской Народной Республики, молодежный оркестр КИДО Соединённых Штатов Америки, филармонический оркестр Республики Корея «Новый свет», сводный студенческий оркестр струнных и духовых инструментов Республики Корея и Сахалинский детский симфонический оркестр.

Участников СДСО после концерта ждет насыщенная культурно-массовая программа: посещение района Дондэмун в Сеуле и «Лотте волд диснейлэнд», осмотр пограничной зоны 38 параллели в городе Падю, посещение района иностранных туристов Инсадон и башни «Намсан», экскурсия на ипподром.

Источник: Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:49 0
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