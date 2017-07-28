Большинство россиян верят прогнозам погоды

Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению интереса и доверия россиян данным прогнозов погоды.

Информация из прогнозов погоды актуальна для большинства россиян: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% - время от времени. Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов: среди 60-летних и старше постоянно смотрят их 70%, тогда как в группе 18-24-летних эта доля составляет только 24%.

Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следят за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%). Также заметна разница в ответах жителей крупных столичных мегаполисов и малых/средних городов: последние верят прогнозам заметно больше, аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении ответов молодежи и людей старших возрастов.

Две трети опрошенных (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов. Москвичи и петербуржцы в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов говорят 54% столичных жителей против 64% и выше среди жителей других городов и населенных пунктов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16-17 июля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Вы следите или не следите за прогнозами погоды по телевизору, по радио, в газетах, в Интернете? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Регулярно слежу 54 28 36 51 63 70 Время от времени слежу 27 29 35 33 26 18 Редко слежу или никогда не слежу 19 43 29 16 11 12

Вы доверяете или не доверяете прогнозам погоды? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Москва и Санкт-Петербург Города-миллионники Более 500 тыс. жителей 100–500 тыс. Менее 100 тыс. Сёла Скорее доверяю 56 49 57 53 56 57 60 Скорее не доверяю 38 46 35 40 39 39 34 Затрудняюсь ответить 6 5 8 7 5 4 6

Вы доверяете или не доверяете прогнозам погоды? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Регулярно следят за прогнозами погоды Следят время от времени Следят редко или никогда Скорее доверяю 56 65 53 35 Скорее не доверяю 38 29 42 59 Затрудняюсь ответить 6 6 5 6

По Вашему мнению, прогнозы погоды чаще сбываются или чаще не сбываются? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Москва и Санкт-Петербург Города-миллионники Более 500 тыс. жителей 100–500 тыс. Менее 100 тыс. Сёла Почти всегда сбываются 13 10 10 17 14 10 16 Чаще сбываются 54 44 54 47 52 63 55 Чаще не сбываются 25 37 26 20 28 21 23 Почти никогда не сбываются 5 8 7 10 3 4 3 Затрудняюсь ответить 3 2 3 6 3 2 3