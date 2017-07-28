Большинство россиян верят прогнозам погоды
Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению интереса и доверия россиян данным прогнозов погоды.
Информация из прогнозов погоды актуальна для большинства россиян: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% - время от времени. Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов: среди 60-летних и старше постоянно смотрят их 70%, тогда как в группе 18-24-летних эта доля составляет только 24%.
Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следят за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%). Также заметна разница в ответах жителей крупных столичных мегаполисов и малых/средних городов: последние верят прогнозам заметно больше, аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении ответов молодежи и людей старших возрастов.
Две трети опрошенных (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов. Москвичи и петербуржцы в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов говорят 54% столичных жителей против 64% и выше среди жителей других городов и населенных пунктов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16-17 июля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
|
Вы следите или не следите за прогнозами погоды по телевизору, по радио, в газетах, в Интернете? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Регулярно слежу
|
54
|
28
|
36
|
51
|
63
|
70
|
Время от времени слежу
|
27
|
29
|
35
|
33
|
26
|
18
|
Редко слежу или никогда не слежу
|
19
|
43
|
29
|
16
|
11
|
12
|
Вы доверяете или не доверяете прогнозам погоды? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Города-миллионники
|
Более 500 тыс. жителей
|
100–500 тыс.
|
Менее 100 тыс.
|
Сёла
|
Скорее доверяю
|
56
|
49
|
57
|
53
|
56
|
57
|
60
|
Скорее не доверяю
|
38
|
46
|
35
|
40
|
39
|
39
|
34
|
Затрудняюсь ответить
|
6
|
5
|
8
|
7
|
5
|
4
|
6
|
Вы доверяете или не доверяете прогнозам погоды? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Регулярно следят за прогнозами погоды
|
Следят время от времени
|
Следят редко или никогда
|
Скорее доверяю
|
56
|
65
|
53
|
35
|
Скорее не доверяю
|
38
|
29
|
42
|
59
|
Затрудняюсь ответить
|
6
|
6
|
5
|
6
|
По Вашему мнению, прогнозы погоды чаще сбываются или чаще не сбываются? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Города-миллионники
|
Более 500 тыс. жителей
|
100–500 тыс.
|
Менее 100 тыс.
|
Сёла
|
Почти всегда сбываются
|
13
|
10
|
10
|
17
|
14
|
10
|
16
|
Чаще сбываются
|
54
|
44
|
54
|
47
|
52
|
63
|
55
|
Чаще не сбываются
|
25
|
37
|
26
|
20
|
28
|
21
|
23
|
Почти никогда не сбываются
|
5
|
8
|
7
|
10
|
3
|
4
|
3
|
Затрудняюсь ответить
|
3
|
2
|
3
|
6
|
3
|
2
|
3
|
По Вашему мнению, прогнозы погоды чаще сбываются или чаще не сбываются? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Регулярно следят за прогнозами погоды
|
Следят время от времени
|
Следят редко или никогда
|
Почти всегда сбываются
|
13
|
15
|
11
|
8
|
Чаще сбываются
|
54
|
60
|
52
|
40
|
Чаще не сбываются
|
25
|
20
|
30
|
34
|
Почти никогда не сбываются
|
5
|
2
|
4
|
12
|
Затрудняюсь ответить
|
3
|
3
|
3
|
6