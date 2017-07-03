Строители с «Горного воздуха» выливают цемент на полянку, где отдыхают сахалинцы

Фото и видео очевидцев

В субботу жительница Южно-Сахалинска отправилась с детьми позагорать на полянку у подножия горы Большевик, куда ходит уже несколько лет. Отдыху помешали грузовики, сливающие строительные на излюбленном месте отдыха местных жителей отходы.

- Строители тут и технику моют и цемент сбрасывают. В прошлом месяце видела здесь огромную лужу цемента, ее трактор с грязью смешивал и разравнивал территорию. Но даже тогда ущерб экологии не был такой огромный, - отмечает очевидец. - Сейчас здесь опять какая-то лужа, и грузовики ездят. Может, конечно, у них это в техзадании прописано и потом здесь все восстановят?

Женщина отметила, что за пару часов на полянку заезжали шесть машин.

В нескольких метрах от этого места сейчас идет строительство входной группы нижней станции «Горного воздуха». Южносахалинка убеждена, грузовики едут именно оттуда.

В «Экологической вахте Сахалина» догадки женщины подтвердили, производственные отходы строителей действительно могут загрязнить почву. Особенно осторожными следует быть на склонах «Горного воздуха», ведь на них и так оказывается колоссальная нагрузка. В любом случае, любая ситуация требует проверки специалистов.