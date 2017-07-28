В Южно-Сахалинске на время концерта под открытым небом ограничат движение автотранспорта

Будет полностью перекрыт участок Коммунистического проспекта от улицы Дзержинского до проспекта Мира

6 августа с 19.30 до 23.00 в областном центре будет полностью перекрыт участок Коммунистического проспекта от улицы Дзержинского до проспекта Мира.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, движение общественного транспорта скорректируют. Ограничения вводят в связи с проведением концерта, посвященного 70-летию образования Сахалинской области. Напомним, 6 августа на площади у Дома правительства перед горожанами выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.