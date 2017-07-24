Погода может изменить расписание паромной переправы Вакканай – Корсаков – Вакканай

Eastrussia

"На основании неблагоприятных погодных прогнозов, для обеспечения жизни и здоровья пассажиров, выполнение рейсов паромов по маршруту Вакканай – Корсаков – Вакканай 7-8 августа может быть перенесено по погодным условиям. Решение о выполнении рейса будет приниматься исходя из фактических погодных условий", - сообщает заместитель генерального директора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.