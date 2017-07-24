Eastrussia
Погода может изменить расписание паромной переправы Вакканай – Корсаков – Вакканай
На Дальний Восток и Японию идет тайфун «Noru»
По предварительным прогнозам 4-8 августа тайфун «Noru» обрушит тропический ливень и ураганный ветер на южные острова Японии и дальше по расчетной траектории пойдет на Приморский край. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Ухудшение погодных условий может спровоцировать возникновение социально значимых происшествий и чрезвычайных ситуаций муниципального уровня", — говорится в сообщениях Амурского управления МЧС Российской Федерации.
"На основании неблагоприятных погодных прогнозов, для обеспечения жизни и здоровья пассажиров, выполнение рейсов паромов по маршруту Вакканай – Корсаков – Вакканай 7-8 августа может быть перенесено по погодным условиям. Решение о выполнении рейса будет приниматься исходя из фактических погодных условий", - сообщает заместитель генерального директора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.
Напомним, что благодаря действиям руководства ОАО «Сахалинское морское пароходство» японский оператор линии снизил для россиян цены на паром Вакканай-Корсаков. С 1 августа тариф стал на 3 тыс. рублей в каждую сторону дешевле. Теперь например тариф в направлении Корсаков – Вакканай составляет для взрослого 7 320 рублей, для ребенка 3 660 рублей. Кроме этого, имеется возможность приобретения билетов через сеть Интернет.
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