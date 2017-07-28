За полгода 200 южносахалинцев погибли от болезней системы кровообращения

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По сравнению с прошлым годом, это число умерших горожан уменьшилось

Демографическую политику администрации Южно-Сахалинска обсудили на очередном заседании чиновники. За полгода для укрепления репродуктивного и общего здоровья населения, создания условий для ведения здорового образа жизни, укрепления института семьи и социальной поддержки горожан специалисты провели 68 мероприятий.

Основными задачами по улучшению и стабилизации демографической обстановки эксперты по-прежнему считают снижение общей смертности, повышение рождаемости населения и укрепление института семьи.

За первые шесть месяцев 2017 года отмечено снижение коэффициента смертности до 4,5 (на 1000 населения) по сравнению с 5,0 в прошлом году. Самыми распространенными остаются смерти от болезней системы кровообращения (208 случаев) и злокачественных образований (141 случай).

На особом контроле повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, включая развитие перинатальных технологий. Ежемесячно в городских учреждениях здравоохранения 1200-1700 женщин получают высококвалифицированную помощь, консультирование, обследование. В женской консультации работает кабинет по оказанию помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, женщины получают юридическую и психологическую помощь.

Для укрепления здоровья детского населения занятия в городских учреждениях спортивной направленности для всех несовершеннолетних осуществляются на безвозмездной основе (за исключением обучения плаванию). Проводится летняя оздоровительная кампания с организацией отдыха детей.

Охрана здоровья школьников города также остается приоритетом. Во всех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска имеются условия для обеспечения оптимального температурного режима, оснащены медкабинеты и получены лицензии для проведения вакцинации. Кроме того, образовательные учреждения оказывают содействие в информировании родителей о необходимости иммунизации детей и подростков в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

На уменьшение уровня смертности населения, по мнению экспертов, также влияет комплекс проводимых профилактических мероприятий. В рамках данного направления были организованы городской чемпионат и 18 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием почти 2000 горожан. Проводятся бесплатные тренировки для всех желающих в рамках проекта «Социальный фитнес» (еженедельно), учебно-тренировочные походы, еженедельные акции «Утренняя физзарядка». Муниципальный проект «Онкодозор» провел дни открытых дверей, а Сахалинский областной центр медицинской профилактики организовал 20 мероприятий информационного характера, 23 выезда, 105 лекций соответствующего направления.

Продолжает действовать ряд общегородских проектов. «Университет здоровья» провел лекции «Здоровый образ жизни для укрепления здоровья» (105 участников), «Рациональное и сбалансированное питание» (60 горожан смогли пройти скрининг состояния здоровья глаз).

Проект «Старшее поколение - вторая молодость» создает условия для оздоровления взрослого населения, проводя 2 раза в неделю занятия с тренером по физической культуре и спорту на базе волейбольного центра «Сахалин», которые посещают 140 человек. На безвозмездной основе участникам проекта выделен тренажерный зал в ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл» - занимаются 30 мужчин. Во врачебно-физкультурном диспансере проведен медосмотр 50 человек. На базе волейбольного центра с участниками проводятся беседы на различные медицинские темы, акции с возможностью пройти скрининговое обследование на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, по результатам которого специалистами даются рекомендации.

Проект «Школа без табачного дыма» ведет информационную работу с юными горожанами - перед подростками выступили медики из Сахалинского областного центра медицинской профилактики и областного наркологического диспансера, проводились анкетирование, викторины, театрализованное представление, экспресс-обследование.

Среди мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, преобладает индивидуальная работа. Проведено 18 рейдов по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Специалисты 84 раза выезжали в семьи с целью изучения условий проживания и воспитания детей. Выдано 29 направлений родителям для получения консультации и лечения в наркологическом диспансере, 5 направлений в центр занятости с целью трудоустройства.

Кроме того, за полгода была выделена материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 25 инвалидам, 33 неработающим пенсионерам и 63 семьям с несовершеннолетними детьми.

В рамках расширения семейного устройства приняты заявки от 112 горожан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями). Соответствующее обучение уже прошли 20 кандидатов. Консультативная помощь по вопросу подачи искового заявления в суд о восстановлении в родительских правах оказана 6 родителям.

Приняты решения о возвращении 32 детей в кровные семьи после прохождения курса медико-социальной реабилитации в государственных учреждениях (ГКУЗ «Дом ребенка», ГБУЗ «Областная детская больница», ГКУ «Социально-реабилитационный центр «Маячок»), сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.