Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе

БезФормата.Ru

В субботу на Сахалине местами пройдет небольшой дождь, в воскресенье на севере острова небольшие и умеренные дожди. Температура ночью 11…16°, днем 18…23°, на восточном побережье 13…18°, сообщают островные синоптики.

В понедельник и вторник погода южной части Сахалина будет оставаться под влиянием антициклона, вероятность дождя небольшая. Температура ночью 12…17°, днем 19…24°. На севере Сахалина в понедельник небольшой дождь, во вторник без осадков. Температура ночью 11…16°, днем 18…23°

Во второй половине недели погода вероятней всего изменится. На юге Сахалина возможны дожди. Также в островной регион могут заглянуть два мощных циклона: тропические дожди с северо-восточного Китая и «Noru» - мощный тайфун из Японии. Но пока что непогода не представляет опасности для Сахалинской области.

На Курильских островах в субботу местами небольшой дождь. Затем на юге гряды без осадков, дождь здесь возможен к концу недели. В Северо-Курильском районе дождь, с середины недели без осадков. Температура на островах ночью 10…15°, днем 14…19°.

В Южно-Сахалинске в субботу возможен небольшой дождь. Температура ночью 12…14°, днем 20…22°. В воскресенье без осадков. Температура ночью 14…16°, днем 21…23°.