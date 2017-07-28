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Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе
БезФормата.Ru

Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе

Температура не поднимется выше 23°

В субботу на Сахалине местами пройдет небольшой дождь, в воскресенье на севере острова небольшие и умеренные дожди. Температура ночью 11…16°, днем 18…23°, на восточном побережье 13…18°, сообщают островные синоптики. 

В понедельник и вторник погода южной части Сахалина будет оставаться под влиянием антициклона, вероятность дождя небольшая. Температура ночью 12…17°, днем 19…24°. На севере Сахалина в понедельник небольшой дождь, во вторник без осадков. Температура ночью 11…16°, днем 18…23°

Во второй половине недели погода вероятней всего изменится. На юге Сахалина возможны дожди. Также в островной регион могут заглянуть два мощных циклона: тропические дожди с северо-восточного Китая и «Noru» - мощный тайфун из Японии. Но пока что непогода не представляет опасности для Сахалинской области. 

На Курильских островах в субботу местами небольшой дождь. Затем на юге гряды без осадков, дождь здесь возможен к концу недели. В Северо-Курильском районе дождь, с середины недели без осадков. Температура на островах ночью 10…15°, днем 14…19°.

В Южно-Сахалинске в субботу возможен небольшой дождь. Температура ночью 12…14°, днем 20…22°. В воскресенье без осадков. Температура ночью 14…16°, днем 21…23°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:27 0
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:16
Давайте Noru!!! Может, гуидака прибьет
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+4
Reader
Написано сегодня, в 17:35
НюНик_просто_Анна, филис позабыла?
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0
senchick
Написано сегодня, в 16:20
Отличная Сахалинская погодка
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+2
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