Благотворительная акция «От сердца к сердцу» пройдет в Южно-Сахалинске

10 августа в 18:00 в Южно-Сахалинске на площадке перед Чехов-центром пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие организуют городская дума и администрация Южно-Сахалинска.

Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова . У ребенка врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, сейчас он с мамой находится в клинике Южной Корее.

На услуги врачей требуется 2,5 миллиона рублей, около половины семья уже собрала.

В рамках благотворительной акции сахалинцы смогут не только сделать пожертвования, но и интересно провести время. Гостей ждут концертная и спортивная программы, ярмарка, благотворительный аукцион, мастер-классы. Для детей будут работать аниматоры, мастера по аквагриму, игровая площадка.

Чем больше сахалинцев примет участие в мероприятии, тем скорее семья Ромы соберет нужную сумму.