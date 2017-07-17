новости
новости
Регистрация
Благотворительная акция «От сердца к сердцу» пройдет в Южно-Сахалинске

Благотворительная акция «От сердца к сердцу» пройдет в Южно-Сахалинске

Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова

10 августа в 18:00 в Южно-Сахалинске на площадке перед Чехов-центром пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие организуют городская дума и администрация Южно-Сахалинска.
 
Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У ребенка врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, сейчас он с мамой находится в клинике Южной Корее. 
 
На услуги врачей требуется 2,5 миллиона рублей, около половины семья уже собрала.  
 
В рамках благотворительной акции сахалинцы смогут не только сделать пожертвования, но и интересно провести время. Гостей ждут концертная и спортивная программы, ярмарка, благотворительный аукцион, мастер-классы. Для детей будут работать аниматоры, мастера по аквагриму, игровая площадка.
 
Чем больше сахалинцев примет участие в мероприятии, тем скорее семья Ромы соберет нужную сумму.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:59 +2
Другие статьи по темам
Событие
акция
Люди
Рома Глухов
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
благотворительность
Популярное на ASTV
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
sergmihaylov Online
Написано сегодня, в 09:20
депутаты сахалинской думы, с молчаливого согласия которых тратятся сотни миллионов рублей на стеллы , монументы , ремонты санатроиев ( где директор не может объяснить исчесзновение сотни миллионов ) , канатные дороги и прочие "нужные " радости , сотрудники администрации города которые тратят миллионы на тюльпаны, которые могут позволить себе деревянную горку за 7 млн , вот эти самые люди призыват к благотворительности .....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Сахалин-2000» занял третье место в зональном турнире Кубка РФС
«Сахалин-2000» занял третье место в зональном турнире Кубка РФС
Немецкая техника не потянула сахалинские борщи
Немецкая техника не потянула сахалинские борщи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru