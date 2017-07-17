Благотворительная акция «От сердца к сердцу» пройдет в Южно-Сахалинске
Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова
10 августа в 18:00 в Южно-Сахалинске на площадке перед Чехов-центром пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие организуют городская дума и администрация Южно-Сахалинска.
Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У ребенка врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, сейчас он с мамой находится в клинике Южной Корее.
На услуги врачей требуется 2,5 миллиона рублей, около половины семья уже собрала.
В рамках благотворительной акции сахалинцы смогут не только сделать пожертвования, но и интересно провести время. Гостей ждут концертная и спортивная программы, ярмарка, благотворительный аукцион, мастер-классы. Для детей будут работать аниматоры, мастера по аквагриму, игровая площадка.
Чем больше сахалинцев примет участие в мероприятии, тем скорее семья Ромы соберет нужную сумму.
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sergmihaylov Online
Написано сегодня, в 09:20
депутаты сахалинской думы, с молчаливого согласия которых тратятся сотни миллионов рублей на стеллы , монументы , ремонты санатроиев ( где директор не может объяснить исчесзновение сотни миллионов ) , канатные дороги и прочие "нужные " радости , сотрудники администрации города которые тратят миллионы на тюльпаны, которые могут позволить себе деревянную горку за 7 млн , вот эти самые люди призыват к благотворительности .....
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