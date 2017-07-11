Сахалинцы просят помощи для лечения восьмилетнего Ромы Глухова

Мальчик вылетел в Корею, но средств на операцию семье не хватает

Близкие просят земляков о помощи 8-летнему Роману Глухову.

В конце мая 2017 года у мальчика резко заболел живот, на машине скорой помощи ребенка доставили в детскую областную больницу. Там ему сделали операцию и поставили диагноз: "Врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта, врожденная аномалия фиксации кишечника. Состояние после оперативного лечения по поводу кишечной непроходимости тонкого кишечника, обусловленная ущемлением и заворотом вокруг своей оси. Некроз подвздошной и части тощей кишки. Разлитой перитонит".

Семья отправила запрос в различные клиники, из российских пришел отказ, положительный ответ дали только врачи Медицинского центра "Сунчонхян" (Южная Корея). По предварительным данным, на операцию и лечение требуется больше 2 млн рублей. Чуть больше миллиона семья уже собрала, помогли в этом и неравнодушные земляки.

Мальчик уже вылетел в Корею, но собранных денег недостаточно для того, чтобы оплатить услуги врачей. Специалисты сообщили матери ребенка, что конкретные счета выставят позже, после проведения всех необходимых исследований.

На данный момент состояние Ромы стабильно тяжёлое, ребёнок весит менее 20 кг, теряет вес, практически не ест. Перистальтики нет.

Всю информацию можно получить по телефону: +7 (914) 642-51-27 (Глухова Анна Юрьевна, мама Ромы) +7 (914) 645-87-92 (Попова Александра Викторовна, близкий друг семьи)

Реквизиты для помощи Роме:

Щербакова Анна Юрьевна (мама)

4276 8500 9428 0499

БИК 040813608

К/сч. 30101810600000000608

ИНН 7707083893

КПП 27214001

Глухова Валентина Владимировна (бабушка)

6390 0250 9009 0782 65

БИК 040813608

К/сч. 30101810600000000608

ИНН 7707083893

КПП 272143001

Все необходимые подтверждающие документы есть в распоряжении редакции