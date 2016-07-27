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Немецкая техника не потянула сахалинские борщи

Немецкая техника не потянула сахалинские борщи

Для запуска «мягких консервов» перенастроили линию из ФРГ

В Томаринском районе заработал пищевой цех по производству мягких консервов. По словам специалистов, на нем уже выпускают каши, супы и вторые блюда. Правда, остаются проблемы с рынком сбыта и упаковкой.

О проекте, который реализуется в Красногорске на базе совхоза «Заречное», стало известно летом 2016 года. Будущий цех, где на основе сахалинских мяса и овощей готовились производить продукты длительного хранения в мягкой упаковке, посетили представители сахалинского правительства. Преимуществом «мягких консервов» называют то, что в еде сохраняется больше полезных свойств, чем в обычных консервных банках.

Идея создать такое производство зрела у руководства комплекса давно – раньше в компании производили только скоропортящуюся продукцию.

– У нас уже есть кулинарный цех, но его товары имеют малый срок годности, – рассказала ASTV.RU директор сельхозпредприятия Валентина Баранская. – А в такой упаковке блюда могут храниться до года, при этом в них нет консервантов.

По ее словам, в цехе используется оборудование из Германии. Из-за того, что у немцев нет понятия «первое блюдо», пришлось перестроить линию производства под отечественные нужды.

Первые товары на продажу цех начал выпускать еще в марте этого года – среди них супы, борщи, мясо, гарниры, пудинги и каши. Мощности позволяют производить от 1 миллиона упаковок в год, а ассортимент может достигать 100 блюд. Однако пока производится и продается лишь небольшая часть из них. Цех до сих пор находится в тестовом режиме – продукцию проверяют на соответствие нормам. Поэтому на выпускаемой еде значится срок годности до 3 месяцев, а в дальнейшем он может достичь года.

Проблемой остается внешний вид упаковки. На предприятие только начинает поступать заказанная на материке красочная картонная обертка. Пока же большинство продуктов пакуется в непрозрачные белые емкости с черно-белой наклейкой. В начале августа в магазинах стали появляться первые консервы в новой упаковке.

Число магазинов, где можно купить готовую еду, тоже ограничено. Например, в Южно-Сахалинске она продается лишь в собственных отделах «Заречного», которых в городе пять. По словам представителей компании, главная причина – упаковка. Сейчас идут переговоры с крупными розничными сетями, и когда блюда начнут выглядеть более презентабельно, они могут появиться в других магазинах города и области. Компания планирует выйти со своим продуктом в массовую продажу с первой половины августа.

Отпускная цена борща или супа с фрикадельками составляет 99 рублей, вторые блюда продают от 156 рублей, а молочные каши (геркулесовая, кукурузная, пшенная, рисовая) доступны по 68 рублей. Стоимость обеда в средней столовой Южно-Сахалинска составляет от 40 до 60 рублей за первое блюдо и от 100 до 200 рублей за второе с гарниром.

В планах предприятия выйти на межрегиональный рынок – в частности, в Приморье. Некоторыми блюдами уже заинтересовались в Японии. Жители Страны восходящего солнца хотят заказывать борщ и блюда из кукурузы в новых упаковках. Также технология мягких консервов, говорят в совхозе, привлекла камчатских предпринимателей – они хотят поставить подобный цех у себя в регионе.

В прошлом июле с новым производством ознакомился губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он заметил, что новая продукция будет востребованной у вахтовиков, а также допустил, что мягкие консервы станут поставлять в социальные учреждения.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 08:14 0
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Место
совхоз «Заречное»
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