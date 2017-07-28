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Жительнице Корсакова нужна помощь в оплате донора костного мозга

Жительнице Корсакова нужна помощь в оплате донора костного мозга

У Ирины Молокоедовой острый миелоидный лейкоз

42-летней жительнице Корсакова Ирине Владимировне Молокоедовой нужна помощь в оплате донора костного мозга.

Ирина заболела в мае 2016 года, с тех пор она изо всех сих борется за свою жизнь и здоровье. Ей поможет трансплантация костного мозга, врачи в Санкт-Петербурге в НИИ ДОГиТ им. Раисы Горбачевой могут провести эту операцию при наличии донора. Стоимость самой операции - трансплантации костного мозга возможно оплатить по квоте министерства здравоохранения. На сам поиск донора денег у семьи нет.

"У меня растут двое прекрасных сыновей. Старший в этом году поступает в институт, младший скоро окончит начальную школу. Уже больше года я борюсь только за то, чтобы увидеть, как мои мальчишки вырастут.
О диагнозе - "острый миелоидный лейкоз" - я узнала в мае 2016 года. Позади десятки курсов химиотерапии, после которых наступила долгожданная, но короткая ремиссия. Всего через месяц после окончания лечения - рецидив. И заключение врачей: теперь единственный вариант - трансплантация костного мозга.

Теперь мне нужно добиться новой ремиссии, и срочно, не теряя времени, ехать делать пересадку в далекий Петербург, в НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой. Но это только полдела. Стоимость самой процедуры трансплантации покрывается квотой, а вот поиск донора в нее не включен. К сожалению, совместимых доноров костного мозга - родных братьев и сестер - у меня нет. Поэтому придется обращаться в международный регистр. Это огромные, просто невообразимые для нашей семьи деньги. 18000 евро нужно заплатить за сам поиск и еще 120000 рублей - за доставку донорских клеток в Петербург.

Ни одной зарплаты, а уж тем более пенсии по инвалидности, не хватит, чтобы всего за несколько месяцев собрать почти полтора миллиона рублей. Единственное, что мне сейчас остается сделать - обратиться за помощью к вам. Эта пересадка сейчас - надежда, за которую я держусь. Надежда быть рядом с детьми в самые счастливые и важные моменты их жизни: дни рождения, выпускные, свадьбы, появление внуков. Пожалуйста, помогите мне получить шанс все это увидеть", - говорит Ирина.

Сейчас друзья и близкие уже перевели 6000 евро для начала поиска совместимого донора.

Ещё необходимо 18000 евро и 120 тыс. для доставки донорского материала в в Санкт-Петербург. То есть нужно собрать 1 млн 434 тысячи рублей.

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Необходимые подтверждающие документы есть в распоряжении редакции
 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:23 +3
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 10:55
Боже помоги этой женщине!!!
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Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 11:29
А карты нет у Ирины?
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Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 11:36
А разве родственники не могут стать донорами?
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simon
Написано сегодня, в 11:42
Да, нужны реквизиты карты
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