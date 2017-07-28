Девять лет проведет в колонии сахалинец, до смерти избивший знакомого
Он посчитал, что товарищ ведет неправильный образ жизни
Житель Смирныховского района проведет в колонии строгого режима 9 лет. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщают в смирныховском районном суде, вечером 29 января 2016 пьяный местный житель находился в квартире со своим знакомым. Обвиняемый посчитал, что потерпевший ведет себя недостойно, ведет неправильный образ жизни.
Мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в область лица, пострадавший упал. Тогда обвиняемый стал пинать его по голове.
От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия через 1-2 часа.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. За содеянное назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.
-Ты куришь??пьёшь??ругаешься матом???ты не соблюдаешь ЗОЖ???УНИЧТОЖИТЬ!