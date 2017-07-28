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Девять лет проведет в колонии сахалинец, до смерти избивший знакомого

Девять лет проведет в колонии сахалинец, до смерти избивший знакомого

Он посчитал, что товарищ ведет неправильный образ жизни

Житель Смирныховского района проведет в колонии строгого режима 9 лет. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщают в смирныховском районном суде, вечером 29 января 2016 пьяный местный житель находился в квартире со своим знакомым. Обвиняемый посчитал, что потерпевший ведет себя недостойно, ведет неправильный образ жизни.

Мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в область лица, пострадавший упал. Тогда обвиняемый стал пинать его по голове.

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия через 1-2 часа. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. За содеянное назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:44 +2
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Место
Смирныховский район
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:48
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+5
leksoos13
Написано сегодня, в 09:50
чот какой-то повод он придумал-мама не горюй. Я б понял что муж сказал жене, сожительнице, любовнице, но друг сказал другу... Странно...
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+7
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:12
Скорей всего, сказал ему правду в глаза, поэтому он и начал "воспитанием" заниматься...
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 10:58
жесть....
-Ты куришь??пьёшь??ругаешься матом???ты не соблюдаешь ЗОЖ???УНИЧТОЖИТЬ!
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0
КисМа")
Написано сегодня, в 12:14
А у этого чела прям достойный и правильный образ жизни: по синьке человека завалить.
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0
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