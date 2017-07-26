Эксперты узнали в затонувшей у Матуа подлодке американскую субмарину

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Сахалинские ученые думают, что ее подбили в бою во время Второй мировой войны

Сахалинские специалисты почти на 100% уверены, что объект, найденный в районе Курильских островов в ходе второй экспедиции Министерства обороны РФ и Русского географического общества, является американской подводной лодкой. Об этом сообщает ТАСС.

"Обнаруженный 25 июня на глубине 100-110 метров в удалении 2,8 км от берега подводный объект после подробного изучения с помощью многолучевого эхолота и создания трехмерного изображения на 99% опознан как подводная лодка", - сообщил на заседании Сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) участник экспедиции, капитан большого географического катера Игорь Тихонов.

Сахалинский ученый-краевед Игорь Самарин предположил, что это может быть американская подводная лодка Herring (SS-233).

"По моим подсчетам, возле Матуа погибли не меньше пять судов. Настоящее кладбище. В 1941 году первое судно село на мель и было разбито штормами. Одним из самых необычных событий является гибель японского транспорта "Ройе-мару", который вез гарнизон на остров и 3 марта 1944 года сел на мель. Тогда военные вынуждены были высадиться не на Матуа, а на Топорковый и жить неделю на голом острове без еды", - рассказал Самарин.

По его словам, еще одно судно пришло на разгрузку, село на мель, затем по неизвестным причинам взорвалось. В июне 1944 года в бухте Двойной целый отряд японских кораблей стал легкой добычей американской подводной лодки Herring, которая в надводном положении выпустила торпеды и попала сразу в два судна. На одном из них на Матуа пришел дивизион, погибли 280 человек, восемь гаубиц утонули.

"А дальше начинается интересная история, связанная с американской подводной лодкой Herring (SS-233). По данным американцев, которые использовали сведения из японских газет, Herring был подбит в этом бою береговой артиллерией. Позже японцы вышли в море, увидели большое масляное пятно, которое подтверждало факт гибели лодки", - рассказал Самарин, добавив, что существует и другая версия. Несколько японских источников утверждают, что лодка тогда скрылась.

"После того, как Herring всплыл в тумане, выбросил торпеды и подбил суда, ни одно артиллерийское орудие по лодке не стреляло. Она стояла там, где пушек не было, зенитные орудия не могли повернуться, потому что не хватало угла, и подводную лодку обстреливали только зенитные автоматы 20 и 25 мм. Они обстреливали ее с такой интенсивностью, что у одного автомата сломалась станина, и он упал в обрыв, а лодка скрылась. Поэтому были сомнения, погиб ли Herring", - пояснил Самарин.

Капитан БГК 21530 Игорь Тихонов рассказал, что поиски затопленных объектов в бухте Двойной результатов не дали. "Там очень сильные приливно-отливные течения. Поэтому если здесь и были затопленные суда, их просто унесло. По последним данным, водолазы в южной части бухты нашли якорь массой 2,-2,5 тонны. Он от очень большого парохода", - пояснил он.

Тихонов сообщил, что работы возле Матуа продолжаются. Для изучения затопленной подводной лодки, возможно, пришлют батискаф.

Представители экспедиционного центра Министерства обороны РФ, Русского географического общества, личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на Курильском острове Матуа. Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году.

Участники второй экспедиции обнаружили ряд исторических артефактов, в частности, нашли остатки резиденции японского начальника гарнизона, оборудованную дотами, бойницами и подземными ходами.

На Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. Они должны собрать материалы для атласа морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения острова. Специалисты составят карты опасных природных явлений, изучат альтернативные источники энергии, химический состав природных вод, потенциальное плодородие почв и другие аспекты.