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Исследователи работают на курильском острове Матуа
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Исследователи работают на курильском острове Матуа

Там находится экспедиция Минобороны и Русского географического общества

Совместная экспедиция министерства обороны России и Русского географического общества приступила к изыскательским работам на тихоокеанском острове Матуа из группы островов Курильской гряды, сообщил в понедельник руководитель экспедиционного центра Минобороны Евгений Бинюков.

"На Курильском острове Матуа приступили к работам около 40 членов совместной экспедиции Минобороны России и РГО со специальным оборудованием для проведения подводных и наземных исследований. До 5 сентября экспедиция проведет геофизические исследования территории острова, работы по поиску объектов военно-технической истории и фортификации, а также паспортизацию обнаруженных объектов. Будет проведено и комплексное обследование дна прибрежной акватории острова", - сказал журналистам Е.Бинюков.

Он напомнил, что это уже 18-я по счету Камчатско-Курильская экспедиция, которая проводит научные изыскания на Курилах.

"Русским географическим обществом и учеными из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, будет проведена видео и фотосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик, - уточнил объем работ глава экспедиционного центра. - Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза".

Как сообщает Интерфакс, по итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, добавил Е.Бинюков.

Он проинформировал, что военнослужащими Восточного военного округа уже подготовлен специальный полевой лагерь для работы экспедиции. В частности, оборудованы полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.

Помимо Матуа, экспедиционный центр Минобороны России планирует осуществить высадку групп на острова Кетой, Расшуа и Шикотан.

сегодня, в 08:54 +3
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