новости
новости
Регистрация
Предположительно подводную лодку нашли ученые в море у Матуа
istpravda.ru

Предположительно подводную лодку нашли ученые в море у Матуа

Также участники экспедиции обнаружили заброшенную резиденцию командира японского гарнизона

Участники второй экспедиции на курильском острове Матуа обнаружили остатки резиденции командира японского гарнизона и объект, напоминающий подводную лодку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Участники экспедиции обнаружили ряд исторических артефактов, в частности, нашли остатки резиденции японского начальника гарнизона, оборудованную дотами, бойницами и подземными ходами. Помимо этого, в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров был обнаружен сигароподобный объект, напоминающий подводную лодку", - говорится в сообщении.

Представители экспедиционного центра министерства обороны РФ, русского географического общества, личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на острове.

На Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. Они должны собрать материалы для атласа морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения острова. Специалисты составят карты опасных природных явлений, изучат альтернативные источники энергии, химический состав природных вод, потенциальное плодородие почв и другие аспекты.

Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году, сообщает ТАСС.

сегодня, в 12:07 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьКурилыМатуа
Прочее
ученыеэкспедициянаходкаподводная лодкарезиденциявоенные
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Два КамАЗа столкнулись в Южно-Сахалинске
Два КамАЗа столкнулись в Южно-Сахалинске
КамАЗ и Land Cruiser столкнулись в Южно-Сахалинске
КамАЗ и Land Cruiser столкнулись в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru