Два внедорожника не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 3 августа, примерно в 13:20 в Южно-Сахалинске произошло ДТП. На перекрестке проспекта Мира и улицы Крайняя столкнулись два внедорожника.

- Один из автомобилей поворачивал влево. Второй - хотел перестроиться в крайний правый ряд, но его не пустили и он притёрся, - сообщает очевидец.

По предварительным данным, пострадавших нет.