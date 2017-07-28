новости
новости
Регистрация
Два внедорожника не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Два внедорожника не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 3 августа, примерно в 13:20 в Южно-Сахалинске произошло ДТП. На перекрестке проспекта Мира и улицы Крайняя столкнулись два внедорожника. 

- Один из автомобилей поворачивал влево. Второй - хотел перестроиться в крайний правый ряд, но его не пустили и он притёрся, - сообщает очевидец. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
аварияДТП
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 14:07
Сотка понятно. А давно Рав4 внедорожником стал?
Ответить
+3
bikk2
Написано сегодня, в 14:23
По заслугам и получил! Теперь таблетки от диареи заранее пить будет!
Ответить
0
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 14:33
Поделом торопыжке. На этом перекрестке постоянно кто-то лезет в правый ряд перед светофором.
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Эксперты узнали в затонувшей у Матуа подлодке американскую субмарину
Эксперты узнали в затонувшей у Матуа подлодке американскую субмарину
Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Холмском районе
Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Холмском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru