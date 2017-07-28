Фото и видео очевидцев
Два внедорожника не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 3 августа, примерно в 13:20 в Южно-Сахалинске произошло ДТП. На перекрестке проспекта Мира и улицы Крайняя столкнулись два внедорожника.
- Один из автомобилей поворачивал влево. Второй - хотел перестроиться в крайний правый ряд, но его не пустили и он притёрся, - сообщает очевидец.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Комментарии
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 14:07
Сотка понятно. А давно Рав4 внедорожником стал?
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bikk2
Написано сегодня, в 14:23
По заслугам и получил! Теперь таблетки от диареи заранее пить будет!
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0
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 14:33
Поделом торопыжке. На этом перекрестке постоянно кто-то лезет в правый ряд перед светофором.
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