"Перепись населения" прибрежья острова Матуа проведут ученые

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В конце июля на курильский остров Матуа отправится XXI Камчатско-Курильская экспедиция Русского географического общества. Гидробиологи собираются продолжить начатые еще в прошлом году исследования обитателей прибрежных вод острова, сообщает пресс-служба Дальневосточного отделения Российской академии наук.

До настоящего времени обитатели морских прибрежий Курильских островов в связи с их труднодоступностью остаются в высокой степени неизученными. В задачи экспедиции входит сбор и фиксация, по возможности, всех групп морских беспозвоночных животных и водорослей с прижизненным фотографированием собираемых экземпляров, в том числе в естественной среде обитания.

Представителей морской фауны и флоры прибрежной зоны Курил невероятно много. Некоторые экземпляры не встречаются больше нигде. Ученые выбрали остров Матуа для своих экспедиций, потому что средняя группа Курильских островов наименее изучена - о некоторых беспозвоночных животных вообще нет никакой информации.

В 2016 году в двухнедельной экспедиции на Матуа ученые открыли более десяти новых для науки беспозвоночных животных и водорослей. Одни из них колониальная асцидия Distapliamatua, а также актиния и альционария, которые исследователям еще предстоит описать.