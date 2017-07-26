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Посреди велодорожки в Южно-Сахалинске поставили палатку с квасом

Посреди велодорожки в Южно-Сахалинске поставили палатку с квасом

Теперь её все объезжают

Велосипедистам Южно-Сахалинска продолжает не везти с городскими велодорожками. К пешеходам, не желающим признавать новую разметку на тротуарах, добавились более массивные оппоненты. Свою палатку прямо на дорожке поставил один из местных торговцев.

По сообщению автора ASTV.RU, одна из немногих выделенных велосипедных дорожек проходит по проспекту Победы. Там прямо на тротуаре нанесли, а на днях обновили разметку. По ней около трети тротуара отвели велосипедистам, остальное – как и прежде, пешеходам. Не привычные к такому новшеству люди постоянно заходят на дорогу для двухколесного транспорта. Велосипедистам приходится им сигналить либо объезжать.

Однако объехать новое препятствие, появившееся сегодня, уже не получится. Около пересечения с Комсомольской прямо на разметке велодорожки встала палатка с надписью «Корсаковский квас». Там идет бойкая торговля разливным напитком. Как свидетельствует автор фото, велосипедисты теперь вынуждены огибать и палатку, и кеги с квасом, и покупателей, пересекаясь маршрутами с обычными прохожими.

В Блогах ASTV.RU их авторы уже делились наблюдениями о том, что житель Южно-Сахалинска никак не могут привыкнуть к наличию отдельных полос для движения велосипедов на тротуарах. Случай, когда посередине дорожки поставили целую конструкцию, по всей видимости, стал первым.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:04 +1
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Написано сегодня, в 19:20
просто оставлю это здесь , впрочем как и всегда )))
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