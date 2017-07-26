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«Бегущие огни» снова выйдут на улицы Южно-Сахалинска

«Бегущие огни» снова выйдут на улицы Южно-Сахалинска

Старт назначен на 22:00 в четверг 3 августа

Сахалинцев приглашают в очередной раз присоединиться к акции «Бегущие огни». Это уже третья акция, которую проводит островной клуб «Любителей бега». Она состоится 3 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

При себе необходимо иметь хорошее настроение, удобную форму и фонарик. Старт будет дан от школы летних видов спорта (стадион «Спартак»). Перед началом всех участников ждет разминка.

Сбор участников назначен на 21:30. Старт состоится в 22:00. Забег пройдет по улице Горького, Коммунистическому проспекту, улице Мира и Победы. Организаторы приглашают взрослых и детей. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 89236998418, 89835634535, 89136341008.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:43 +1
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Комментарии
Diego
Написано сегодня, в 17:53
видел этих позитивных ребят, молодцы
любюлю позитивных людей
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Igor71
Написано сегодня, в 19:02
Опять дороги перекроют.
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