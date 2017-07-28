В Невельске почтили память жертв землетрясения 2007 года

Сегодня, 2 августа, исполнилось десять лет со дня землетрясения в Невельске. В районной библиотеке прошел вечер памяти «Город, хранимый судьбой», посвященный годовщине природного катаклизма. Представители общественности, чиновники и горожане встретились, чтобы почтить минутой молчания погибших.

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло 2 августа 2007 года в 13:37 на юге Сахалинской области. Эпицентр располагался примерно в 60 километрах от столицы региона, в районе Невельска. При землетрясении погибли два человека, около 8 000 горожан остались без жилья. Сумма ущерба составила более 11,5 миллиарда рублей. Сейчас город отстроен заново.

«Мы не должны забывать то, что произошло в Невельске ровно 10 лет назад. Это важно – организовывать встречу в такой день. Дата – 2 августа 2007 года – должна жить в памяти сахалинцев. Могу сказать, чудом оказалось то, что землетрясение случилось в обеденное время, когда люди в большинстве были не в помещениях, кто-то был в машинах, ехал на обед. В ином случае масштабы трагедии могли бы быть трагичнее. Сейчас, конечно, город восстановился, он красивый, ухоженный – но представляете, конечно, какие работы пришлось провести, жилищный фонд был практически разрушен», – отметил в разговоре с журналистом ASTV.RU член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук.

Присутствующие на встрече вспомнили события того дня; поговорили о том, как спасали город. В завершение вечера памяти почтили минутой молчания память жертв землетрясения. Оно унесло жизни двоих сахалинцев – женщина погибла в результате обрушения здания районного Дома культуры, мужчина - от сердечного приступа.