новости
новости
Регистрация
В Невельске почтили память жертв землетрясения 2007 года

В Невельске почтили память жертв землетрясения 2007 года

Исполнилось десять лет со дня трагедии

Сегодня, 2 августа, исполнилось десять лет со дня землетрясения в Невельске. В районной библиотеке прошел вечер памяти «Город, хранимый судьбой», посвященный годовщине природного катаклизма. Представители общественности, чиновники и горожане встретились, чтобы почтить минутой молчания погибших.

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло 2 августа 2007 года в 13:37 на юге Сахалинской области. Эпицентр располагался примерно в 60 километрах от столицы региона, в районе Невельска. При землетрясении погибли два человека, около 8 000 горожан остались без жилья. Сумма ущерба составила более 11,5 миллиарда рублей. Сейчас город отстроен заново.

«Мы не должны забывать то, что произошло в Невельске ровно 10 лет назад. Это важно – организовывать встречу в такой день. Дата – 2 августа 2007 года – должна жить в памяти сахалинцев. Могу сказать, чудом оказалось то, что землетрясение случилось в обеденное время, когда люди в большинстве были не в помещениях, кто-то был в машинах, ехал на обед. В ином случае масштабы трагедии могли бы быть трагичнее. Сейчас, конечно, город восстановился, он красивый, ухоженный – но представляете, конечно, какие работы пришлось провести, жилищный фонд был практически разрушен», – отметил в разговоре с журналистом ASTV.RU член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук.

Присутствующие на встрече вспомнили события того дня; поговорили о том, как спасали город. В завершение вечера памяти почтили минутой молчания память жертв землетрясения. Оно унесло жизни двоих сахалинцев – женщина погибла в результате обрушения здания районного Дома культуры, мужчина - от сердечного приступа.

Автор: Галина Броневая, вчера, в 19:06 0
Другие статьи по темам
Событие
землетрясение
Место
Невельск
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В районе Анивского пляжа в субботу организуют парковку
В районе Анивского пляжа в субботу организуют парковку
Посреди велодорожки в Южно-Сахалинске поставили палатку с квасом
Посреди велодорожки в Южно-Сахалинске поставили палатку с квасом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru