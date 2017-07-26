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В районе Анивского пляжа в субботу организуют парковку
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В районе Анивского пляжа в субботу организуют парковку

Как и в прошлом году, она будет платная

В эту субботу, 5 августа в районе Анивского пляжа пройдет фестиваль "Красок Холи 2017". Всем, кто приедет на праздник на личном авто, предлагают оставить свои машины на специальной парковке.

Как и прошлом году, она будет платная. Об этом заявил глава района Александр Ивашов. По его словам, парковка - это территория частная, и собственник в праве требовать за нее плату. Также мэр добавил - согласно водному кодексу оставлять автомобили на пляже - запрещено. 

В день проведения фестиваля автомобили можно будет оставить вдоль дороги на обочине везде, кроме главного въезда. Также парковаться запретят за 400 метров до него и 400 метров после.  

"Ограничения из-за того, что в прошлом году у машин дежурных экстренных служб возникли трудности с проездом", - сообщили в анивском ГИБДД

Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 22:35 0
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Анива
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парковка
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 23:27
Думал ехать не ехать,теперь точно не поедим,лучше на рыбалочку прокачусь....Также парковаться запретят за 400 метров до него и 400 метров после.
Что за хорроу это придумал???Удобство людей,чьей то дурной башке покоя не даёт?
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