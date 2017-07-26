В районе Анивского пляжа в субботу организуют парковку

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Как и в прошлом году, она будет платная

В эту субботу, 5 августа в районе Анивского пляжа пройдет фестиваль "Красок Холи 2017". Всем, кто приедет на праздник на личном авто, предлагают оставить свои машины на специальной парковке.

Как и прошлом году, она будет платная. Об этом заявил глава района Александр Ивашов. По его словам, парковка - это территория частная, и собственник в праве требовать за нее плату. Также мэр добавил - согласно водному кодексу оставлять автомобили на пляже - запрещено.

В день проведения фестиваля автомобили можно будет оставить вдоль дороги на обочине везде, кроме главного въезда. Также парковаться запретят за 400 метров до него и 400 метров после.

"Ограничения из-за того, что в прошлом году у машин дежурных экстренных служб возникли трудности с проездом", - сообщили в анивском ГИБДД