За инцидент в детском саду Холмска наказали заведующую

В ходе проверки холмского детского сада, где в начале июля произошел инцидент с воспитателем и маленьким ребенком, наказание понес еще один его работник. Дисциплинарное взыскание получила руководитель учреждения. При этом, по некоторым данным, мнения родителей разошлись с официальными выводами.

Как сообщал ASTV.RU, в начале июля среди сахалинских пользователей интернета разошлось видео из Холмска. Случайный свидетель снял, как на уличных занятиях в детсаде «Золушка» воспитатель начала трясти за руку одну из девочек, а затем вовсе отогнала ее от остальных детей. На следующий день стало известно, что женщина уволилась с официальной формулировкой «по собственному желанию».

Один из родителей пострадавшей девочки написал заявление о случившемся в адрес управления образования Холмского городского округа. Там проверили обстоятельства инцидента. «Проверкой установлено, что воспитатель в нарушение должностной инструкции, требований к профессиональной этике допустила неправомерные действия в отношении воспитанника детского сада», – говорится в ответе управления журналисту ASTV.RU.

Помимо ухода воспитателя, этот случай привел к наказанию заведующей детсадом. Ее привлекли к дисциплинарной ответственности «за недобросовестное исполнение должностных обязанностей».

Кроме того, свою проверку продолжает следственный комитет. Ее результаты станут известны через месяц.

– Назначена судебно-психологическая экспертиза по видео, чтобы понять, есть в произошедшем состав преступления или нет. Была ли агрессия в отношении ребенка, – комментирует старший помощник руководителя следственного управления областного следственного комитета Ольга Чебыкина.

Как стало известно ASTV.RU, в самом детском саду мнения о случившемся разошлись. Многие из родителей детей, которые ходят в одну группу с пострадавшей девочкой, оказались на стороне воспитателя. По некоторым сведениям, пострадавший ребенок обижал остальных детей в группе и с ним педагогам было трудно совладать.