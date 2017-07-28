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За инцидент в детском саду Холмска наказали заведующую

За инцидент в детском саду Холмска наказали заведующую

Одна проверка закончилась, вторая еще идет

В ходе проверки холмского детского сада, где в начале июля произошел инцидент с воспитателем и маленьким ребенком, наказание понес еще один его работник. Дисциплинарное взыскание получила руководитель учреждения. При этом, по некоторым данным, мнения родителей разошлись с официальными выводами.

Как сообщал ASTV.RU, в начале июля среди сахалинских пользователей интернета разошлось видео из Холмска. Случайный свидетель снял, как на уличных занятиях в детсаде «Золушка» воспитатель начала трясти за руку одну из девочек, а затем вовсе отогнала ее от остальных детей. На следующий день стало известно, что женщина уволилась с официальной формулировкой «по собственному желанию».

Один из родителей пострадавшей девочки написал заявление о случившемся в адрес управления образования Холмского городского округа. Там проверили обстоятельства инцидента. «Проверкой установлено, что воспитатель в нарушение должностной инструкции, требований к профессиональной этике допустила неправомерные действия в отношении воспитанника детского сада», – говорится в ответе управления журналисту ASTV.RU.

Помимо ухода воспитателя, этот случай привел к наказанию заведующей детсадом. Ее привлекли к дисциплинарной ответственности «за недобросовестное исполнение должностных обязанностей».

Кроме того, свою проверку продолжает следственный комитет. Ее результаты станут известны через месяц.

– Назначена судебно-психологическая экспертиза по видео, чтобы понять, есть в произошедшем состав преступления или нет. Была ли агрессия в отношении ребенка, – комментирует старший помощник руководителя следственного управления областного следственного комитета Ольга Чебыкина.

Как стало известно ASTV.RU, в самом детском саду мнения о случившемся разошлись. Многие из родителей детей, которые ходят в одну группу с пострадавшей девочкой, оказались на стороне воспитателя. По некоторым сведениям, пострадавший ребенок обижал остальных детей в группе и с ним педагогам было трудно совладать. 

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 08:24 +2
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детский сад
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Холмск
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 08:38 Отредактированно сегодня, в 08:42
все правильно сделали, браво
молодцы ребята
конечно во всем виновата заведующая
а воспитатель который трепал ребенка, пускай продолжает свои лояльные методы воспитания
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