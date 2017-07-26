В южно-сахалинском дворе старые контейнеры заменят детской площадкой и стоянкой

Гаражи или парковка, клумбы или горки – возможность обсудить план благоустройства со строителями и властями, когда ремонт только начался, появилась у жильцов одного из домов Южно-Сахалинска по улице Вокзальной. Там прошла встреча коммунальщиков, депутатов и других ответственных людей с собственниками.

Болевые точки двора дома по Вокзальной, 7 видны невооруженным глазом. Жильцы рассказывают специалистам различных ведомств о проблемах, которые годами не удавалось решить. Недавно здесь начался капитальный ремонт. В понедельник, 31 июля, на общем собрании люди выслушали представителей администрации Южно-Сахалинска, водоканала и управляющей компании. Жаркие споры разгорелись вокруг старых гаражей и контейнеров. На их месте хотят построить общую парковку. Некоторые собственники при этом готовы «подвинуться».

- У меня во дворе стоят контейнер и гараж. Я готов идти на компромисс – они сказали, вывезут их за свой счет. У меня есть куда их вывезти. Пусть делают – главное, чтобы до ума довели, красиво было, – делится один из жителей.

Однако есть и те, кто не готов вывозить частные постройки со двора: здесь людям удобнее. Жители вместе со специалистами приняли решение провести общедомовое собрание, где рассмотрят вопрос более тщательно. На месте возникает еще одна спорная тема – о том, как и где расположить детскую площадку или зеленые насаждения.

- У нашего дома, конечно, сложное расположение – в одном месте магазин, в другом магазин. Проходная зона. У нас будет хорошая территория, где дети будут гулять, все будет замечательно, –надеется еще одна из жительниц двора.

- Люди в первую очередь обращают внимание на гаражи, которые находятся в разваленном состоянии; мусорные баки, которые в центре дворовой территории. Благодаря налаживанию отношений жителей, управляющей компании и строителей этот двор будет сделан в нормальном виде, – говорит депутат городской думы Александр Шарифулин.

Работы по благоустройству продолжаются. Строители обещают учесть все замечания и пожелания жильцов. А вопрос с вывозом гаражей и контейнеров решится в ближайшие дни.