Более 30 тысяч квадратных метров тротуара в Южно-Сахалинске выложили новой плиткой

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улично-дорожной сети. В этом году благоустраиваются 22 участка улиц, всего 12 км, особое внимание уделяется пешеходным зонам. В процессе обустройства тротуаров уже использовано свыше 30 тысяч квадратных метров плитки, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сейчас строители стараются использовать плитку и бордюры, изготовленные с помощью вибропрессования. Такая брусчатка появляется на тротуарах и пешеходных дорожках города с 2009 года. Ею были выложены сквер на площади Ленина, территории мемориальных комплексов «Победа» и на площади Славы, тротуары на ул. Емельянова, Курильской и др. Покрытие до сих пор в хорошем состоянии.

В процессе производства оборудование подвергает форму с бетоном одновременно давлению и вибрационному воздействию. Благодаря этому значительно повышается плотность готового изделия. Брусчатка, изготовленная по такой технологии, в 3 раза превосходит по прочности, стойкости к истиранию, влаго- и морозоустойчивости литую и вибролитую плитку, что очень важно в условиях сахалинской погоды.