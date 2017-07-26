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Более 30 тысяч квадратных метров тротуара в Южно-Сахалинске выложили новой плиткой

Более 30 тысяч квадратных метров тротуара в Южно-Сахалинске выложили новой плиткой

До конца года рабочие отремонтируют 12 км дорог и пешеходных зон

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улично-дорожной сети. В этом году благоустраиваются 22 участка улиц, всего 12 км, особое внимание уделяется пешеходным зонам. В процессе обустройства тротуаров уже использовано свыше 30 тысяч квадратных метров плитки, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сейчас строители стараются использовать плитку и бордюры, изготовленные с помощью вибропрессования. Такая брусчатка появляется на тротуарах и пешеходных дорожках города с 2009 года. Ею были выложены сквер на площади Ленина, территории мемориальных комплексов «Победа» и на площади Славы, тротуары на ул. Емельянова, Курильской и др. Покрытие до сих пор в хорошем состоянии.

В процессе производства оборудование подвергает форму с бетоном одновременно давлению и вибрационному воздействию. Благодаря этому значительно повышается плотность готового изделия. Брусчатка, изготовленная по такой технологии, в 3 раза превосходит по прочности, стойкости к истиранию, влаго- и морозоустойчивости литую и вибролитую плитку, что очень важно в условиях сахалинской погоды.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:58 +2
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 19:24
Любой бетон рекомендуется подвергать вибрации при заливке. Улучшается сцепляемость и взаимопроникновение. Удивляют крепкие японские бетонные изделия. Вибрировали бетон ногами видимо?
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0
lvista
Написано сегодня, в 19:43
А жители всё недовольны - асфальт им подавай, асфальт (это я про себя).
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 20:18
Уже люди писали о применении плитки, но начальство и бизнесмены мимо ушей это пропустило, забыло, что приезжие с других населённых пунктов Сахалинской области, тоже такого же мнения, что и горожане Южно- Сахалинска...

Прямо, как в зарубежных странах всего полушария, что крыши зданий, что тротуары и так далее....

Когда асфальт будет???
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+2
Online
xolmsk09 Online
Написано сегодня, в 21:17
MARBLE, Зачем асфальт??? плитку же выгодней каждый год менять
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