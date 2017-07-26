Посланник президента Южной Кореи прибыл на Сахалин

Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ён Гилем вместе с делегацией Северной экономической экспедиции прибыли на Сахалин.

- Правительство Сахалинской области прилагает максимальные усилия к тому, чтобы развивать взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи с Республикой Корея. На протяжении ряда лет ваша страна входит в число ведущих торговых партнеров островного региона. Основная доля корейского капитала «работает» в таких сферах деятельности как строительство, транспорт, оптовая торговля. Корейские партнеры являются активными покупателями сахалинских углеводородов, рыбы и морепродуктов, а также угля. Мы, в свою очередь, закупаем в Стране утренней свежести оборудование, изделия из металлов, продукцию химической промышленности, - отметил Олег Кожемяко.

Он также добавил, что для южнокорейских инвесторов на Сахалине и Курильских островах есть все возможности. В данный момент в регионе реализуется целый ряд крупных проектов в сфере сельского хозяйства, туризма, транспортной инфраструктуры. В ходе встречи зарубежным коллегам было предложено рассмотреть возможность участия в реализации некоторых из них. Например, в строительстве тепличного комплекса. Речь шла и об организации на территории области производства строительных материалов совместно с южнокорейскими партнерами.

По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в части поставок в островной регион южнокорейского оборудования «Daewoo», «Samsung» и «LG» для различных отраслей экономики.

- Мы видим большой потенциал для развития отношений двух стран. Уверен, что мой визит на Сахалин будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей. Безусловно, мы заинтересованы в расширении всего спектра сотрудничества, а также в реализации совместных проектов на Сахалине и Курилах. Нам интересны сферы туризма, строительства и многие другие, мы готовы вкладывать в регион свои инвестиции, - подчеркнул в ответном слове Сон Ён Гиль.