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Сахалинцам могут разрешить посещать Японию без визы

Сахалинцам могут разрешить посещать Японию без визы

Срок такой поездки будет ограничен тремя днями

Власти Сахалина предложили ввести режим трехдневных безвизовых посещений Японии российскими гражданами. Олег Кожемяко встретился с известным политиком из соседней страны, председателем комитета по иностранным делам парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков – Вакканай в течение до 72 часов. Последовали и ответные меры - для россиян была упрощена процедура оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до 5 дней. Логичным следующим шагом, считает глава Сахалина, стало бы принятие решения о безвизовом въезде в соседнюю страну граждан России на период до 3 суток.

- Возможность свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо в конце прошлого года обсуждали главы двух государств. Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса, - обратился Олег Кожемяко к Мунэо Судзуки.

Представители других регионов России, добавил он, в этом случае смогут посещать Страну восходящего солнца, сделав промежуточную остановку на Сахалине.

- По возвращению в Японию я сразу передам ваше предложение правительству. Завтра утром встречусь с главным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос, - сказал в ответном слове японский политик.

Мунэо Судзуки называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией. В течение ряда лет он участвовал в налаживании контактов между странами, был одним из организаторов поездок на Курилы японских граждан на безвизовой основе.

Сегодня острова уверенно развиваются: там строятся социальные объекты – детские сады, школы и больницы, современные дороги и жилье, открываются спортивные комплексы.

- Посетившая острова бизнес-миссия составила и передала нам большой перечень вопросов на темы, которые интересуют бизнесменов – от силы ветра и характеристик морских течений до объемов ресурсной базы. В сахалинском правительстве сейчас готовятся ответы. В ближайшее время направим их в министерство иностранных дел России, которое и передаст японской стороне итоговую информацию. Убеждён, что найдем взаимоприемлемые для обеих сторон точки соприкосновения. Со стороны японских инвесторов мы видим интерес к сотрудничеству в рыбной отрасли, туризме и торговле. Также считаем важными проекты по развитию альтернативной энергетики и утилизации бытовых отходов, - отметил Олег Кожемяко.

Сахалинский губернатор высказался за налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией. Это одно из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов, считает он.

Мунэо Судзуки согласился с этим, отметив, что «настала пора думать об установлении надежного транспортного сообщения» между территориями.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:02 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:04
По простому гражданскому паспорту, я бы съездил на три дня (пт.сб.вс.).... Пропипис*ка Сахалинская, - милости просим...
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:05
еще бы цены на билет снизили то было-бы хорошо
а то 15 000 р на одного
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Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:38
главное джапов к нам не пускать, а то стыдно, для них это наверное будет путешествие из категории "назад в прошлое"
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