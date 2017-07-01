Сахалинцам могут разрешить посещать Японию без визы

Власти Сахалина предложили ввести режим трехдневных безвизовых посещений Японии российскими гражданами. Олег Кожемяко встретился с известным политиком из соседней страны, председателем комитета по иностранным делам парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков – Вакканай в течение до 72 часов. Последовали и ответные меры - для россиян была упрощена процедура оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до 5 дней. Логичным следующим шагом, считает глава Сахалина, стало бы принятие решения о безвизовом въезде в соседнюю страну граждан России на период до 3 суток.

- Возможность свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо в конце прошлого года обсуждали главы двух государств. Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса, - обратился Олег Кожемяко к Мунэо Судзуки.

Представители других регионов России, добавил он, в этом случае смогут посещать Страну восходящего солнца, сделав промежуточную остановку на Сахалине.

- По возвращению в Японию я сразу передам ваше предложение правительству. Завтра утром встречусь с главным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос, - сказал в ответном слове японский политик.

Мунэо Судзуки называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией. В течение ряда лет он участвовал в налаживании контактов между странами, был одним из организаторов поездок на Курилы японских граждан на безвизовой основе.

Сегодня острова уверенно развиваются: там строятся социальные объекты – детские сады, школы и больницы, современные дороги и жилье, открываются спортивные комплексы.

- Посетившая острова бизнес-миссия составила и передала нам большой перечень вопросов на темы, которые интересуют бизнесменов – от силы ветра и характеристик морских течений до объемов ресурсной базы. В сахалинском правительстве сейчас готовятся ответы. В ближайшее время направим их в министерство иностранных дел России, которое и передаст японской стороне итоговую информацию. Убеждён, что найдем взаимоприемлемые для обеих сторон точки соприкосновения. Со стороны японских инвесторов мы видим интерес к сотрудничеству в рыбной отрасли, туризме и торговле. Также считаем важными проекты по развитию альтернативной энергетики и утилизации бытовых отходов, - отметил Олег Кожемяко.

Сахалинский губернатор высказался за налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией. Это одно из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов, считает он.

Мунэо Судзуки согласился с этим, отметив, что «настала пора думать об установлении надежного транспортного сообщения» между территориями.