фото и видео очевидцев
Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске
ДТП произошло на улице Советской
ДТП произошло сегодня, 1 августа примерно в 11:30 в Холмске на улице Советской, в районе "Колизея", напротив церкви.
По словам очевидцев, автомобиль Honda CR-V, двигавшийся с юга на север, сбил девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам других, девушка пересекала проезжую часть рядом с пешеходным переходом, а не по нему.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали.
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3 Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске
Выходят на переход игнорируя тот факт, что машины уже в метре, а порой и на самом переходе.
Я их не хочу ни осуждать, ни взывать к рассудку. Просто, Холмск стал тише, народу местного меньше, потому и пешеходы себя так ведут.
Но в летний период, когда в Холмск и район приезжает много южан такие ДТП не редкость.
Пострадавшей - скорейшего выздоровления!