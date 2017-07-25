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Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске
фото и видео очевидцев

Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске

ДТП произошло на улице Советской

ДТП произошло сегодня, 1 августа примерно в 11:30 в Холмске на улице Советской, в районе "Колизея", напротив церкви.

По словам очевидцев, автомобиль Honda CR-V, двигавшийся с юга на север, сбил девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам других, девушка пересекала проезжую часть рядом с пешеходным переходом, а не по нему. 

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. 

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали.

Галерея
Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске, Фото: 1
Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске, Фото: 2
Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске, Фото: 3
Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:42 +1
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:49
хм....вроде и переход просматривается в этом месте, и дрога раздолбана, там скорость 20-30 не больше, и не успеть затормозить....странно.
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+2
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 11:56
Bokassa, Потому что в Холмске пешеходы частенько выскакивают на дорогу, как черт из табакерки. Потому что знают, что дорога раздолбана, скорость 20-30 км
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+2
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 12:26
Bokassa, в Холмске в последнее время бываю нечасто. Но заметил, что в сравненении с Южным, пешеходы в Холмске непуганные.
Выходят на переход игнорируя тот факт, что машины уже в метре, а порой и на самом переходе.
Я их не хочу ни осуждать, ни взывать к рассудку. Просто, Холмск стал тише, народу местного меньше, потому и пешеходы себя так ведут.
Но в летний период, когда в Холмск и район приезжает много южан такие ДТП не редкость.
Пострадавшей - скорейшего выздоровления!
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+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:33
Виктория, в Южном тоже много пешеходов, которые выскакивают на дорогу. Даже на пешеходном переходе очень много пешеходов, которые ступая на пешеходный переход с тротуара не смотрят по сторонам и ни на йоту не показывают водителям, что намерены переходить дорогу. По ПДД есть указание, что пешеход должен показать своим видом намерение перейти. Очень многие пешеходы игнорируют правило посмотреть налево, направо и только после этого переходить. Очень много кто, идя по тротуару, или в телефоне ковыряется, илив наушниках что-то там слушает, или еще что-то там и , о чудо, ему стукнуло в голову перейти дорогу. До фигища людей, кто перебегает дорогу и бесстрашные какие-то им видать море по колено, что машина едет и может быть тормозного пути не хватит. Фраза " в зоне видимости пешеходного перехода" как подхлестнула пешеходов, что можно переходить как попало, а не как положено по пешеходному переходу, потому что их всегда признают правыми. А вообще я заметила такую зависимость (возможно это всего лишь мое субъективное мышление), что в последнее время стало больше нарушений водителями и пешеходами. Только вот водителей хоть штрафуют как минимум, а пешеходов нет.
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+1
Еще 1 комментарий
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 11:50
Девушке, скорейшего выздоровления.
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+3
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