Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Холмске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 1 августа примерно в 11:30 в Холмске на улице Советской, в районе "Колизея", напротив церкви.

По словам очевидцев, автомобиль Honda CR-V, двигавшийся с юга на север, сбил девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам других, девушка пересекала проезжую часть рядом с пешеходным переходом, а не по нему.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали.