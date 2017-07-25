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Подросток пропал в Южно-Сахалинске

Подросток пропал в Южно-Сахалинске

Владислав Володарский ушел из дома и не вернулся

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 16-летнего Владислава Александровича Володарского.

28 июля вечером юноша ушел из дома в Луговом и с тех пор больше не давал о себе знать.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза серые.

Был одет: синяя футболка с оранжевыми вставками на рукавах, синие спортивные узкие штаны с белыми полосками по бокам, темно-серые кроссовки. С собой была темно-синяя ветровка

Всех, кто знает о том, где находится Владислав Володарский, просят позвонить по тел. в Южно-Сахалинске: 789-648, 789-405, 789-421, WhatsApp 89621206698 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:18 0
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